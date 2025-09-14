Мареска: Опитваме се да печелим всеки мач

Енцо Мареска беше разочарован от равенството 2:2 на неговия Челси с Брентфорд в 4-ия кръг на Висшата лига. “Сините” направиха геройски обрат след бойка игра през второто полувреме, но нелепа грешка в добавеното време ги лиши от трите точки.

“Жалко е да допуснеш гол в 93-ата минута, но това се случва. Може би можехме да контролираме по-добре тази част от играта, но в крайна сметка допуснахме и загубихме две точки. Опитваме се да печелим всеки мач, но разбираме, че е невъзможно да спечелим всички мачове. Жалко е, защото допуснахме в последните минути“, каза Мареска.

По време на изказването след двубоя стана въпрос и за тройната смяна, която Мареска направи на почивката и тя бе в основата на обрата.

„Планирахме да дадем на Уесли Фофана 45 минути, защото той се завърна от дълга почивка. Същото бе и с Факундо Буонаноте, който се нуждае от време“, каза още мениджърът на Челси.