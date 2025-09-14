Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Мареска: Опитваме се да печелим всеки мач

Мареска: Опитваме се да печелим всеки мач

  • 14 сеп 2025 | 06:03
  • 196
  • 0

Енцо Мареска беше разочарован от равенството 2:2 на неговия Челси с Брентфорд в 4-ия кръг на Висшата лига. “Сините” направиха геройски обрат след бойка игра през второто полувреме, но нелепа грешка в добавеното време ги лиши от трите точки.

“Жалко е да допуснеш гол в 93-ата минута, но това се случва. Може би можехме да контролираме по-добре тази част от играта, но в крайна сметка допуснахме и загубихме две точки. Опитваме се да печелим всеки мач, но разбираме, че е невъзможно да спечелим всички мачове. Жалко е, защото допуснахме в последните минути“, каза Мареска.

Брентфорд ужили Челси в страхотно лондонско дерби и попречи на "сините" да стъпят на върха
Брентфорд ужили Челси в страхотно лондонско дерби и попречи на "сините" да стъпят на върха

По време на изказването след двубоя стана въпрос и за тройната смяна, която Мареска направи на почивката и тя бе в основата на обрата.

„Планирахме да дадем на Уесли Фофана 45 минути, защото той се завърна от дълга почивка. Същото бе и с Факундо Буонаноте, който се нуждае от време“, каза още мениджърът на Челси.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ковач: Искаме да сме сигурни, че ще спечелим място в Шампионската лига

Ковач: Искаме да сме сигурни, че ще спечелим място в Шампионската лига

  • 14 сеп 2025 | 04:28
  • 534
  • 0
Спортинг нанесе поражение на непобеден и се върна към победите

Спортинг нанесе поражение на непобеден и се върна към победите

  • 14 сеп 2025 | 02:51
  • 622
  • 0
Монако без малко да се провали сам

Монако без малко да се провали сам

  • 14 сеп 2025 | 02:46
  • 732
  • 0
Порто продължи перфектната си серия

Порто продължи перфектната си серия

  • 14 сеп 2025 | 02:35
  • 596
  • 0
Петров замени контузен, но го изгониха

Петров замени контузен, но го изгониха

  • 14 сеп 2025 | 01:46
  • 946
  • 0
Атлетико успя да запише първи успех от четвъртия опит

Атлетико успя да запише първи успех от четвъртия опит

  • 14 сеп 2025 | 00:45
  • 1988
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Инфарктна първа победа за ЦСКА, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

Инфарктна първа победа за ЦСКА, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

  • 13 сеп 2025 | 22:15
  • 193735
  • 295
Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

  • 13 сеп 2025 | 14:18
  • 87621
  • 48
Спартак (Варна) дочака първата си победа в efbet Лига, Ковальов блесна с асистенция

Спартак (Варна) дочака първата си победа в efbet Лига, Ковальов блесна с асистенция

  • 13 сеп 2025 | 19:38
  • 29125
  • 22
Ювентус разплака Интер в края на 7-голово шоу

Ювентус разплака Интер в края на 7-голово шоу

  • 13 сеп 2025 | 20:54
  • 34074
  • 12
Дори час игра с човек по-малко не спря Реал Мадрид

Дори час игра с човек по-малко не спря Реал Мадрид

  • 13 сеп 2025 | 19:13
  • 39037
  • 93
Брентфорд ужили Челси в страхотно лондонско дерби и попречи на "сините" да стъпят на върха

Брентфорд ужили Челси в страхотно лондонско дерби и попречи на "сините" да стъпят на върха

  • 13 сеп 2025 | 23:55
  • 14049
  • 25