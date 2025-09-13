Киву: Искаме да гледаме позитивите, въпреки че си тръгваме с празни ръце

Наставникът на Интер Кристиан Киву посочи какво не му е харесало при драматичната загуба с 3:4 в дербито с Ювентус, но подчерта, че предпочита да се концентрира върху позитивите от представянето на своя отбор в мача.

„Мисля, че се представихме наистина добре и в двете полувремена. За съжаление, имаше моменти в мача, особено в последните 10 минути, в които имахме спадове. Като цяло, дойдохме тук, за да вземем инициативата, да играем с характер, да се опитаме да спечелим и да не се задоволим с по-малко от това. Липсваше ни острота и не осъзнахме, че ни трябваше нещо по-различно в последните няколко минути.

Трябваше да се справим по-добре с определени моменти, тъй като още от началото Юве не се притесняваха да изритват топката в публиката, щом бяха в опасност. Става въпрос да разбираш кога трябва или не трябва да правиш определени неща в мача. Ако си изхабил много енергия, за да направиш обрат, трябва да го контролираш по различен начин в тази ситуация. Става въпрос за опит, но искаме да гледаме позитивите, въпреки че си тръгваме със съжалението, че сме с празни ръце.

Мисля, че представянето и характерът на целия тим бяха позитивни. Хакан Чалханоолу направи това, което всички очаквахме, защото това е неговото качество и това дава той на отбора. Видях добри неща тази вечер и през второто полувреме срещу Удинезе, въпреки че не спечелихме точки. Продължаваме напред, като трябва да заличим някои неща от миналото, за да имаме спокойствието и концентрацията за постигането на резултати. Не мога да се оплача колко усърдно се труди отборът, това е сигурно“, заяви Киву след загубата.

