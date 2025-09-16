Пресконференция на героите от Световното по бокс

В 12:30 часа Българска федерация по бокс дава пресконференция в пресклуб "България" след историческия успех на Световното първенство в Ливърпул. На събитието ще присъстват медалистите Рами Киуан и Радослав Росенов, президентът Красимир Инински, треньорът Жоел Арате и помощникът му Валентин Поптолев и завършилите на пето място Уилиам Чолов и Семион Болдирев.

За първи път от 2009 година насам българин игра финал на Световното - Рами Киуан стигна до последната битка при 75-килограмовите, макар да не успя да стане първият ни световен шампион от Детелин Далаклиев насам (именно през 2009-а).

Благодарение и на медала на Радослав Росенов (бронз при 60-килограмовите), България изживя най-силния си световен шампионат от цели 20 години насам. През 2005-а за последно бяхме печелили два медала от световно - в Мианян Алексей Шайдулин заслужи сребро при 57-килограмовите, а при най-тежките Кубрат Пулев донесе бронз.