Красимир Инински след историческия успех на Световното: Имаше ощетяване от съдиите

България завърши на шесто място в класирането по медали на Световното първенство по бокс с Ливърпул. В града на Бийтълс нашите състезатели постигнаха исторически успех със среброто на Ками Киуан и бронзовото отличие на Радослав Росенов, но според президента на Българска федерация по бокс Красимир Инински отборът ни има много по-голям потенциал. Според него е имало и ощетяване на родните боксьори от съдиите.

“Ние винаги отиваме на големи първенства с надеждата за добро представяне. Отиваме да се съревноваване на ниво, да покажем най-доброто от себе си и да вземем максимален резултат. Никога не отиваме с мисълта “каквото стане”. Винаги им казвам да оставят сърцата си ринга и да ходят с високо вдигнати глави. Да се боксират така, че да не се срамуват от себе си”, заяви Инински на пресконференция днес.

“Имаше ощетяване от страна на съдиите. За мен Радослав Росенов не загуби мача с бразилеца, той трябваше да е на финал. Казахме му какви дефицити има, как да се настрои машинката, за да работи по-добре. Това е дълъг процес, изпълнен с големи лишения и дисциплина.

На Хавиер му откраднаха мача - съперникът му получи аркада, беше минал рунд и половина, но му присъдиха победата. Севда в картите на съдиите и трите рунда ги взима, но един рефер, който не е от най-компетентните, й отне победата.

За чужденците - те са българи от отдавна, защото работят за България и са много много повече българи от много бълг, които се правят на такива и на националисти”, коментира шефът на родната боксова централа.

“Отборът ни има голям потенциал и ако го реализираме, ще сме много по-напред. Мисля, че за една малка България това постижение не е никак малко. Магията е лишения, дисциплина, желание и любов”, завърши Красимир Инински.