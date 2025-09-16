Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Красимир Инински след историческия успех на Световното: Имаше ощетяване от съдиите

Красимир Инински след историческия успех на Световното: Имаше ощетяване от съдиите

  • 16 сеп 2025 | 13:02
  • 374
  • 0

България завърши на шесто място в класирането по медали на Световното първенство по бокс с Ливърпул. В града на Бийтълс нашите състезатели постигнаха исторически успех със среброто на Ками Киуан и бронзовото отличие на Радослав Росенов, но според президента на Българска федерация по бокс Красимир Инински отборът ни има много по-голям потенциал. Според него е имало и ощетяване на родните боксьори от съдиите.

“Ние винаги отиваме на големи първенства с надеждата за добро представяне. Отиваме да се съревноваване на ниво, да покажем най-доброто от себе си и да вземем максимален резултат. Никога не отиваме с мисълта “каквото стане”. Винаги им казвам да оставят сърцата си ринга и да ходят с високо вдигнати глави. Да се боксират така, че да не се срамуват от себе си”, заяви Инински на пресконференция днес.

“Имаше ощетяване от страна на съдиите. За мен Радослав Росенов не загуби мача с бразилеца, той трябваше да е на финал. Казахме му какви дефицити има, как да се настрои машинката, за да работи по-добре. Това е дълъг процес, изпълнен с големи лишения и дисциплина.

На Хавиер му откраднаха мача - съперникът му получи аркада, беше минал рунд и половина, но му присъдиха победата. Севда в картите на съдиите и трите рунда ги взима, но един рефер, който не е от най-компетентните, й отне победата.

За чужденците - те са българи от отдавна, защото работят за България и са много много повече българи от много бълг, които се правят на такива и на националисти”, коментира шефът на родната боксова централа.

“Отборът ни има голям потенциал и ако го реализираме, ще сме много по-напред. Мисля, че за една малка България това постижение не е никак малко. Магията е лишения, дисциплина, желание и любов”, завърши Красимир Инински.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Красимир Инински: Трябва да продължим да надграждаме

Красимир Инински: Трябва да продължим да надграждаме

  • 16 сеп 2025 | 02:59
  • 1450
  • 0
Жоел Арате: Представянето ни е голям успех

Жоел Арате: Представянето ни е голям успех

  • 16 сеп 2025 | 01:41
  • 1116
  • 0
Велик боксьор се снима със Стоичков

Велик боксьор се снима със Стоичков

  • 15 сеп 2025 | 23:24
  • 9908
  • 16
Радослав Росенов: Този път не позволих да ми вземат медала

Радослав Росенов: Този път не позволих да ми вземат медала

  • 15 сеп 2025 | 22:37
  • 4227
  • 0
Рами Киуан: Сигурен съм, че ще стана световен шампион

Рами Киуан: Сигурен съм, че ще стана световен шампион

  • 15 сеп 2025 | 22:26
  • 4166
  • 0
Ахмед Магамаев продължава на репешажите в Загреб

Ахмед Магамаев продължава на репешажите в Загреб

  • 15 сеп 2025 | 19:59
  • 1176
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

  • 16 сеп 2025 | 14:14
  • 67
  • 0
Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

  • 16 сеп 2025 | 11:28
  • 5857
  • 2
“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

  • 16 сеп 2025 | 11:21
  • 21062
  • 15
БФС избра новия селекционер на България

БФС избра новия селекционер на България

  • 16 сеп 2025 | 10:58
  • 25957
  • 68
Героите от Световното по бокс: Потенциалът ни е много по-висок

Героите от Световното по бокс: Потенциалът ни е много по-висок

  • 16 сеп 2025 | 13:05
  • 4137
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 16 сеп 2025 | 08:10
  • 365164
  • 3