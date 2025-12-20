Очаквайте на живо: Maximum Damage 4 от Стара Загора

Тази вечер от 19 часа Стара Загора ще се превърне в столицата на бойните спортове в България. Зала „ДЗУ“ ще бъде домакин на дългоочакваното четвърто издание на бойната гала Maximum Damage. Организаторите са подготвили зрелищна карта от 12 битки, включващи кикбокс, бокс и ММА.

Основател и главен организатор на веригата е популярният ММА боец Мариян Димитров. След успеха на предишните издания, Maximum Damage 4 вдига летвата с утвърдени имена от световна класа и най-перспективните млади таланти на България.

Една от най-интригуващите срещи на вечерта противопоставя българския ас Симеон Наковски срещу опасния молдовец Евгени Бец. Бец е добре познат на международната сцена с победи в престижната верига FEA, което прави този мач сериозно изпитание за Наковски. Очаква се изключително динамичен и техничен сблъсък.

Любителите на професионалния бокс ще видят отново на ринга един от най-класните ни боксьори – Здравко Попов. Неговото участие е гаранция за високо спортно майсторство, като той ще търси убедителна победа пред родна публика след пауза от ринга.

Местният любимец Георги Петров – Багера ще зарадва старозагорската публика с мач в тежка категория. Негов опонент е 35-годишен бразилски ветеран, който идва с респектираща визитка и опит в една от най-големите световни ММА организации – M-1 Global. Сблъсъкът обещава да бъде тежък и безкомпромисен.

Световноизвестната ни състезателка Теодора Кирилова се завръща пред българска публика за мач срещу испанката Клаудия Перона, а залогът е световната титла по муай тай. Двете съпернички ще премерят сили в 5-рундова среща за шампионския пояс в категория до 52,2 кг.

Картата се допълва от мачове на двама от най-талантливите ни млади бойци – Константин Стойков и Михаил Велчовски. Те ще премерят сили срещу корави съперници от Сърбия, защитавайки честта на българската школа.

Ето пълната бойна карта

Бокс

Петров срещу Ангелески (тежка категория)

Попов срещу Джамшид (супер полусредна категория)

Нойков срещу Мехмед (полутежка категория)

Иванов срещу Терзиев (до 75 кг)

Калчев срещу Макелигот (муха категория)

K-1

Наковски срещу Бек (малки ръкавици, до 66 кг)

Велчовски срещу Двизак (до 71 кг)

Стойков срещу Гермеκ

Николаев срещу Иванов (до 71 кг)

Ангелов срещу Банари (супер лека категория)

Личев срещу Добрев (до 72 кг)

Муай тай

Кирилова срещу Перона (световна титла)