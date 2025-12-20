Здравко Попов отказа узбекистанец в Стара Загора

Здравко Попов записа 18-ата си професионална победа на боксовия ринг, след като отказа (ъгълът на съперника хвърли кърпата) в шестия рунд узбекистанеца Ямшид Риксиев на галавечерта Maximum Damage 4 в Стара Загора.

Това е трета победа през 2025 година за Здравко, който в Созопол надви Хожакбар Кодикохунов през август, а през май се справи с Олександър Пино в Горна Оряховица.

Легендата на българския кикбокс Руско Турманов - Роко пък дари 1000 лв на Здравко.

Попов засипваше съперника с крошета и ъперкъти от първата секунда, но узбекът явно беше дошъл с мисъл за оцеляване и просто държеше много прибран високо гард пред лицето си. Здравко не се обезкуражаваше от този факт и систематично налагаше своята тактика в търсене и на нокаута. С течение на минутите самочувствието на българина се повишаваше и той съвсем можеше да забрави за защитата, защото съперникът не атакуваше изобщо.

Изглеждаше невероятно Риксиев да издържи всичките шест рунда, но той се справяше отлично с издръжливостта и не се прегъваше, въпреки всичките акции на Попов. 7 секунди преди края на петия рунд той се разлюля сериозно и само въжетата го спасиха, а също и гонгът. Ямшид прекара целия шести рунд в бягане, но независимо от това поемаше доста удари.

На финала се получи леко объркване, защото от ъгъла на Риксиев хвърлиха кърпата около 1 минута преди финала, а тъкмо тогава реферът Антонио Григоров започваше отброяване за нокаут. В крайна сметка Попов записа заслужена и убедителна победа.