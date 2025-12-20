Популярни
Бивш шампион на UFC се сби с антуража на инфлуенсър по време на галата Джошуа - Пол

  • 20 дек 2025 | 23:37
  • 302
  • 0
Бивш шампион на UFC се сби с антуража на инфлуенсър по време на галата Джошуа - Пол

Бившият шампион на UFC в тежка категория, Андрей Арловски, влезе в разпра с инфлуенсър и неговата компания по време на боксовата галавечер в петък срещу събота в Маями.

В петък вечер беларусинът присъстваше на дългоочакваната битка между Джейк Пол и Антъни Джошуа в „Kaseya Center“ в Маями. По време на събитието Арловски се замеси в кратък, но напрегнат сблъсък с инфлуенсъра Джак Дохърти и неговия антураж.

Докато се движел из коридорите на залата, Арловски се сблъскал с Дохърти. Член на групата на инфлуенсъра разменил остри думи с боеца, след което му нанесъл удар. Това провокирало незабавната реакция на „Питбула“, който отвърнал на агресията. Няколко други членове на компанията се опитали да нападнат Арловски, но той хвърлил един от тях на земята и го изритал, след което започнал да раздава удари и на останалите, докато те не се оттеглили.

От своя страна Джак Дохърти се опитал да успокои ситуацията, като многократно повтарял на приятелите си да се „успокоят“, но без особен успех. Сбиването бързо било прекратено след намесата на други присъстващи, а Арловски бил ескортиран до асансьор. Междувременно приятелите на Дохърти продължили да отправят обиди и нецензурни жестове към боеца.

По-долу можете да видите видеоклипове от сблъсъка, заснети от различни ъгли.

Арловски напусна UFC през 2024 г. след серия от четири поредни загуби. Оттогава бившият шампион в тежка категория се състезава за организации като Dirty Boxing, Misfits и BKFC. Предстои му мач срещу Бен Ротуел за титлата на BKFC в тежка категория на 7 февруари.

