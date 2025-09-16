Чолов и Болдирев: На следващи първенства ще се представим по-добре

Уилиам Чолов и Семион Болдирев дебютираха на Световно първенство по бокс при мъжете и отпаднаха на 1/4-финалите, като обещаха на следващи големи турнири да се представят по-добре. Емоциите и напрежението при дебют на Световно неминуемо са натежали на двамата талантливи боксьори, но те са в процес на изграждане и тепърва има какво да стиковат.

"За мен лично беше много вълнуващо и мотивиращо като емоция да дебютирам на Световно първенство. Вече като знам какво е, ще работя, за да се представя по-добре следващия път. Имаше напрежение и притеснение, но не позволявах да взима връх над мен. Гледах да съм максимално фокусиран. При мъжете е много по-различно от младежите, а моята категория е много конкурентна. Амбициран съм да продължаваме да работим с треньора, за да представяме България по най-добрия начин", каза Чолов на пресконференцията на националия отбор по бокс в пресклуб "България".

"Беше много вълнуващо. Бях притеснен на 1/4-финала, защото ми е първо Световно при мъжете. На следващи големи първенства ще съм по-малко притеснен и ще се представя по-добре", каза Болдирев.