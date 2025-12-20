Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Багера прегази македонец за финал на Maximum Damage 4

Багера прегази македонец за финал на Maximum Damage 4

  • 20 дек 2025 | 22:54
  • 368
  • 0

Георги Петров по победоносен начин сложи край на вълнуващата бойна галавечер Maximum Damage 4 в Стара Загора. Той разкървави с десни овърхенди и впоследствие събмитна с триъгълник с ръце своя съперник Мариян Ангелевски.

Багера тотално доминираше над македонеца и го приключи около минута преди края на първия рунд. Така той осъществи страхотно завръщане на ринга (битката бе по правилата на ММА, но се проведе на ринг) след противоречивата си загуба от Делян Алишахи през лятото.

Ангелевски имаше екстравагантна стойка с нисък гард и опитваше шоуменство, но бързо беше наказан за безразсъдството си с няколко бомбени десни овърхенди от Багера. Петров оправда прякора си от самото начало и повали съперника, за да продължи да го налага с граунд енд паунд. Македонецът вече кървеше сериозно, но някак си се държеше в боя. Неговата защита от гръб беше завидна и именно тя го спасяваше от още поражения.

Георги разчиташе на прекомерната си сила и наказа с два чука македонеца, като още повече го разкървави, макар още да имаше трудности с преодоляване на защитата.

Петров издебна момент, в който Ангелевски опитваше да стане, за да го заключи в триъгълник с ръце и да го принуди да се предаде.

