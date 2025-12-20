Популярни
Теодора Кирилова спечели световната титла по муай тай с нокаут

  • 20 дек 2025 | 22:11
  • 212
  • 0
Теодора Кирилова спечели световната титла по муай тай с нокаут

Първата българка в ONE Championship Теодора Кирилова нокаутира испанката Клаудия Перона във втори рунд и спечели световната титла по муай тай на галавечерта Maximum Damage 4 в Стара Загора.

“Не обичам да говоря, аз съм по действията. Благодаря, че залата е пълна и на организаторите за тази титла. Ще направя призив да се дарят средства за Бела, събират се пари за нейното лечение, а тя е болна от много рядка болест. Пожелавам ви светли празници”, каза Кирилова.

Това беше първи мач за Кирилова от година насам. За последно тя се би през 2024-а в Дупница на галавечерта Pro Fight. Българката трябваше да се бие в ONE през август, но тогава нейната противничка не мина кантара и битката пропадна.

Перона е не само победителка в The Road to Enfusion, но и специално одобрена от ONE, с която Кирилова има все още действащ договор. Теодора за втора поредна година се бие няколко дни преди Коледа, като през 2024-та записа победа на Pro Fight в Дубница по същото време.

След убедителен първи рунд в актива на Теодора се получи любопитна ситуация във втория, когато треньорът ѝ Марио Кирилов ѝ извика да осъществява повече удари. Теодора веднага излезе от моментното спокойствие и с канонада от лакти и крошета, с която я отказа. Перона се преви на земята и не можа да се изправи повече - победа за българката.

