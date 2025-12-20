Рапър загуби 200 000 долара при залог за Джейк Пол

Ютубърът Джейк Пол се изправи срещу бившият световен шампион по бокс Антъни Джошуа в Маями. За Пол ставаше въпрос за чест, a за рапъра Дрейк - за пари. Канадската суперзвезда сподели в Интернет, че е заложил 200 000 долара за победата на влогъра. Ако Пол беше спечелил, Дрейк щеше да получи колосалните 1 640 000 долара. Но нещата се развиха различно. Ей Джей нокаутира Пол в шестия рунд.

С това Дрейк загуби парите си. Това не е първият път, когато Дрейк се оказва с губещ залог от боксов мач. Миналата година той заложи 355 000 долара на Майк Тайсън, че ще победи Джейк Пол. Този залог също се обърна срещу него. Тайсън загуби. Дрейк също.

Феновете в социалните мрежи от известно време говорят за проклятието на Дрейк. Спортисти и отбори губят изненадващо често, когато рапърът публично заложи на тях тях.Независимо дали става въпрос за футбол, тенис, смесени бойни изкуства или бокс - ако Дрейк ви е зад гърба, това рядко е добра новина.

