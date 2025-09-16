Популярни
Радо Росенов: Преди полуфинала ме болеше цялото тяло, бях се разболял

  • 16 сеп 2025 | 13:12
Радослав Росенов сподели какви са емоциите и равносметките след постигнатото на Световното първенство по бокс в Ливърпул, където спечели бронзов медал. Той говори на пресконференция в пресклуб "България", където присъстваха всички от щаба на националния отбор при мъжете.

"На предното световно бях с аркада в мача за медал. Бяхме притеснени от нея, но съперникът изобщо не ме пипна тогава. Раздадох се на макс, побеждавах в картите. Двама рефери обаче предпочетоха него. На това Световно говорехме да се пазя от аркади. На полуфинала трябваше да съм по-агресивен, но ще поработя с това и повече в близка дистанция, за да не се случват такива неща.

Преди полуфинала ми ме болеше цялото тяло, бях се разболял. Затова бях по-предпазлив и не исках да получавам излишни удари. На следващото първенство ще е много по-различно. Ще поработим върху това.

Налагам си моя стил. Включихме и други неща в стила ми, защото преди повече си навеждах главата. Сега поработихме върху различните дистанции и видяхме, че се получават нещата. Побеждавам с лекота, мисля, че мога да победя всички, ако съм спокоен. Съперниците знаят повече за мен вече, но опитваме да сменим дистанцията в мачовете, за да бъда изненада за опонента. Трябва да имаш усет на ринга да играеш срещу всеки различен съперник", каза Росенов.

