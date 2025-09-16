Розберг за това дали боксовете са част от състезанието

Световният шампион във Формула 1 за 2016 година Нико Розберг също коментира заповедите от бокса на Макларън в хода на Гран При на Италия на “Монца”. Той се нареди в лагера на тези, които смятат, че “бавните боксове са част от състезанието”, но пък направи интересни предположения за вътрешната политика в Макларън.

“Смятам, че е имало договорка в Макларън, че времето, прекарано в бокса е част от състезанието и точно това направи прилагането на заповедите от бокса толкова трудно - обясни Розберг пред Sky Sports F1. - Видяхте, че Макс се засмя на случилото се, нормално е.

Sainz 💥 Perez



A huge incident late in our last visit to Baku!#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/s2fMM4BDEH — Formula 1 (@F1) September 15, 2025

Има ли предимство Пиастри в Баку?

“Всеки отбор приема времената в бокса като част от състезанието, тъй като е невъзможно да се следи и това. Няма как да се повтори един и същи бокс. Цял ден гониш съотборника си, неговият бокс е с половин секунда по-бавен от твоя и ти го изпреварваш.

“Затова и отборите приемат, че времето, прекарано в бокса е част от състезанието, затова и тази ситуация се оказа толкова трудна.”

Може ли да видим две спирания в бокса в Баку в неделя?

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages