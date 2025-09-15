Може ли да видим две спирания в бокса в Баку в неделя?

Официалният доставчик на гуми във Формула 1 Пирели се надява неделната Гран При на Азербайджан, в която ще се използват трите най-меки смеси от гамата на италианската компания (С4, С5 и С6).

Традиционно деградацията в Баку е една от най-ниските през целия сезон, което редовно води до състезания със само едно спиране в бокса, а често неговият момент се определя от колата на сигурността. Тази година обаче в Пирели се надяват по-агресивният избор на гуми да доведе до по-разновидни стратегии, въпреки че от компанията отчитат, че това е малко вероятно да се случи.

Основното натоварване върху гумите в Баку идва във фазите на ускорения от множеството 90-градусови завои на трасето край бреговете на Каспийско море. На него бързи завои, на които гумите да са подложени на по-голямо натоварване практически няма, а единствените по-бързи криви са в третия сектор, но те представляват по-скоро леки чупки, които пилотите без проблеми взимат с пълна газ.

Снимки: Imago