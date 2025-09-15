Популярни
Елитна група до 17 години: Септември - Левски 0:0
  • 15 сеп 2025 | 17:18
  • 210
  • 0
Роджърс вече е №2 във вечната ранглиста и защити световната си титла на чук

Канадката Камрин Роджърс се изкачи до второ място във вечната световна ранглиста с 80.51 м, за да защити титлата си в хвърлянето на чук на Световното първенство по лека атлетика в Токио.

26-годишната атлетка, която спечели и олимпийската титла в Париж, вече е на второ място след Анита Влодарчик в ранглистата за всички времена. Роджърс остана само на 34 см от рекорда на Влодарчик на шампионатите със северноамериканския рекорд, който постигна във втория си опит в Токио.

Тя подкрепи постижението си с още три хвърляния над 78 метра.

Китайките Джао Дзие и Джан Дзялъ си осигуриха съответно среброто и бронза след вълнуващ последен кръг. Джан се изкачи до сребърната позиция със 77.10 м в последния си опит, но след това Джао отговори с личен рекорд от 77.60 м, за да си върне второто място.

Снимки: Gettyimages

