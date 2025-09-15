Бивш треньор на Борусия (Дортмунд) пое турски отбор

Нури Шахин официално подписа тригодишен договор като треньор на отбора от турската Суперлига Истанбул Башакшехир. Бившият наставник на Борусия (Дортмунд) пое поста от Чагдаш Атан, чийто контракт беше прекратен миналата седмица по взаимно съгласие.

"Това е специален ден за мен. Има приятна, неформална атмосфера и в същото време съм доволен, че съм в състезателна и професионална среда”, заяви 37-годишният Шахин, който застана начело на Дортмунд през юли 2024-та, но беше уволнен през януари тази година след серия от лоши резултати.

✍️🧡💙 Kulübümüz, teknik direktör Nuri Şahin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Basın toplantı odamızda gerçekleştirilen imza töreninde Başkanımız Göksel Gümüşdağ yer aldı. pic.twitter.com/J2cPOJ0Qd9 — RAMS Başakşehir (@ibfk2014) September 15, 2025

Истанбулският клуб заема 15-о място във временното класиране в първенството на Турция с две равенства и една загуба от началото на сезона.