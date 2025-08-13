Популярни
Екзекуторът на Черно море преодоля още един съперник в Лигата на конференциите

  • 13 авг 2025 | 21:21
  • 270
  • 0
Турският тим Истанбул Башакшехир, който в миналия кръг преодоля Черно море, заслужи участие в плейофната фаза на Лигата на конференциите, след като завърши 1:1 с норвежкия Викинг в реванша. Преди седмица турският отбор бе спечелил първия двубой с 3:1 при гостуването и бе взел надежден аванс, който запази.

Тази вечер Викинг излезе напред в резултата в 34-ата минута чрез автогол на Онур Булут. Само шест минути по-късно обаче германският нападател на домакините Дейви Зелке възстанови равенството след асистенция на бившия футболист на Рома Елдор Шомуродов.

Този резултат се запази до края на срещата, което бе достатъчно на Башакшехир да се класира напред. В плейофа турският тим чака победителя от двубоя между румънския Университатя (Крайова) и словашкия Търнава, като румънците имат добра преднина от 3:0 в първата среща.

