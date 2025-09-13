Истанбул Башакшехир напазарува трима футболисти от Лига 1

Истанбул Башакшехир се подсили с трима футболисти от френската Лига 1. Клубът подписа с двама играчи на Рен и Амин Арит от Марсилия.
Вратарят Доган Алемдар и нападателят Бертуг Йълдъръм, които пристигат от Рен и имат опит в националния отбор на Турция, подписаха четиригодишни договори с турския клуб.
Полузащитникът на Марсилия Арит се присъедини към отбора под наем до края на сезон 2025/26. Споразумението включва и опция за закупуване.
Истанбул Башакшехир елиминира Черно море във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите, но след това отпадна от Университатя (Крайова). В първенството тимът има 2 равенства.