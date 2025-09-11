Луис Енрике премина успешна операция, но почти сигурно е аут за ПСЖ - Ланс

Наставникът на Пари Сен Жермен Луис Енрике е преминал успешна операция в Испания, съобщава AS.

Луис Енрике претърпя инцидент с колело

Както е известно, миналия петък Енрике получи фрактура на своята ключица, след като е претърпял инцидент, докато е карал колело в своята родина. Така той пропусна вчерашната тренировка на тима, която беше първа след края на паузата заради националните отбори. Вместо това отборното занимание е било водено от помощник-треньора Рафаел Пол. Най-вероятно именно той ще се яви на съботната пресконференция преди домакинството на ПСЖ срещу Ланс.

🚨🎖️| Luis Enrique underwent surgery on his collar bone following his bicycle accident a few days ago. The operation was successful, the Spaniard has begun the road to recovery and is doing better. @Djaameel_ pic.twitter.com/d82G4KMVKJ — PSG Report (@PSG_Report) September 10, 2025

От клуба все още не са дали никаква публична информация за състоянието на испанския специалист, но според AS най-вероятно той няма да може да води своя тим в неделния мач. От изданието добавят, че никой във Франция не се осмелява да потвърди дали Енрике ще бъде готов поне за откриващия мач на европейския клубен първенец в Шампионската лига, който е срещу гостуващия Аталанта на 17 септември. Следващия уикенд пък е дербито с Марсилия на “Велодром”.

Снимки: Gettyimages