Луис Енрике премина успешна операция, но почти сигурно е аут за ПСЖ - Ланс

  11 сеп 2025
Наставникът на Пари Сен Жермен Луис Енрике е преминал успешна операция в Испания, съобщава AS.

Луис Енрике претърпя инцидент с колело

Както е известно, миналия петък Енрике получи фрактура на своята ключица, след като е претърпял инцидент, докато е карал колело в своята родина. Така той пропусна вчерашната тренировка на тима, която беше първа след края на паузата заради националните отбори. Вместо това отборното занимание е било водено от помощник-треньора Рафаел Пол. Най-вероятно именно той ще се яви на съботната пресконференция преди домакинството на ПСЖ срещу Ланс.

От клуба все още не са дали никаква публична информация за състоянието на испанския специалист, но според AS най-вероятно той няма да може да води своя тим в неделния мач. От изданието добавят, че никой във Франция не се осмелява да потвърди дали Енрике ще бъде готов поне за откриващия мач на европейския клубен първенец в Шампионската лига, който е срещу гостуващия Аталанта на 17 септември. Следващия уикенд пък е дербито с Марсилия на “Велодром”.

Снимки: Gettyimages

