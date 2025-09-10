Павар: Исках да играя само в Марсилия

Защитникът Бенжамен Павар, който бе преотстъпен от Интер на Марсилия за този сезон, заяви при пристигането си в френския град, че е "горд да играе за толкова престижен отбор".

Той пристигна в Марсилия и веднага бе посрещнат от фенове, които му сложиха шалче на отбора около врата. Световният шампион от 2018 година бе привлечен от ОМ преди десет дни под наем с опция за купуването му срещу 15 милиона евро, но изчака паузата за националните отбори, за да дойде във Франция. "Горд съм да се присъединя към Марсилия, толкова престижен отбор. Нямам търпение да изляза в петък на "Велодром" и да усетя страстта на феновете. Надявам се да изживея хубави моменти тук. Вече съм играл с Лил на този стадион и беше невероятна атмосфера", каза крайният бранител пред медиите.

Павар не е играл в родината си от 2016 година, когато е продаден от Лил на Щутгарт, но самият той твърди, че се връща само заради новия си отбор. "Имах само Марсилия в главата, исках да играя само в този отбор. Имах добра връзка с Мехди Бенатия. Той върши много добра работа от две години. Има качествен отбор. Надявам се да направим добре неща заедно", каза още Павар, който може да дебютира още в петък в домакинството на Лориен.