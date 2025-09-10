Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Марсилия
  3. Павар: Исках да играя само в Марсилия

Павар: Исках да играя само в Марсилия

  • 10 сеп 2025 | 16:40
  • 361
  • 0

Защитникът Бенжамен Павар, който бе преотстъпен от Интер на Марсилия за този сезон, заяви при пристигането си в френския град, че е "горд да играе за толкова престижен отбор".

Марсилия върна Павар в Лига 1
Марсилия върна Павар в Лига 1

Той пристигна в Марсилия и веднага бе посрещнат от фенове, които му сложиха шалче на отбора около врата. Световният шампион от 2018 година бе привлечен от ОМ преди десет дни под наем с опция за купуването му срещу 15 милиона евро, но изчака паузата за националните отбори, за да дойде във Франция. "Горд съм да се присъединя към Марсилия, толкова престижен отбор. Нямам търпение да изляза в петък на "Велодром" и да усетя страстта на феновете. Надявам се да изживея хубави моменти тук. Вече съм играл с Лил на този стадион и беше невероятна атмосфера", каза крайният бранител пред медиите.

Павар не е играл в родината си от 2016 година, когато е продаден от Лил на Щутгарт, но самият той твърди, че се връща само заради новия си отбор. "Имах само Марсилия в главата, исках да играя само в този отбор. Имах добра връзка с Мехди Бенатия. Той върши много добра работа от две години. Има качествен отбор. Надявам се да направим добре неща заедно", каза още Павар, който може да дебютира още в петък в домакинството на Лориен.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Бразилия приключи най-слабите квалификации в своята история

Бразилия приключи най-слабите квалификации в своята история

  • 10 сеп 2025 | 15:58
  • 3069
  • 0
Тиери Анри: Всички знаят кой ще е новият селекционер на Франция

Тиери Анри: Всички знаят кой ще е новият селекционер на Франция

  • 10 сеп 2025 | 15:40
  • 1329
  • 0
Манчестър Сити потвърди: Мармуш отпада за дербито с Ман Юнайтед

Манчестър Сити потвърди: Мармуш отпада за дербито с Ман Юнайтед

  • 10 сеп 2025 | 15:30
  • 2143
  • 0
Симеоне: Не съм щастлив да бъда трети, боли ме от слабия старт

Симеоне: Не съм щастлив да бъда трети, боли ме от слабия старт

  • 10 сеп 2025 | 15:22
  • 2065
  • 0
Домакинството на Барселона през този уикенд ще влезе в историята на испанския футбол

Домакинството на Барселона през този уикенд ще влезе в историята на испанския футбол

  • 10 сеп 2025 | 15:00
  • 5349
  • 3
Ново още по-скандално разкритие за рефера, който беше уволнен заради Ливърпул и Клоп

Ново още по-скандално разкритие за рефера, който беше уволнен заради Ливърпул и Клоп

  • 10 сеп 2025 | 14:39
  • 5299
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов призова държавата да помогне на българския футбол

Венци Стефанов призова държавата да помогне на българския футбол

  • 10 сеп 2025 | 16:51
  • 3200
  • 9
Босът на Ботев (Пд): Ивелин поиска гарантирано да е титуляр, а след това си тръгна

Босът на Ботев (Пд): Ивелин поиска гарантирано да е титуляр, а след това си тръгна

  • 10 сеп 2025 | 12:22
  • 24906
  • 19
България, Андора и Лихтенщайн единствени без гол в Европа

България, Андора и Лихтенщайн единствени без гол в Европа

  • 10 сеп 2025 | 10:09
  • 13369
  • 50
Интересни двубои на старта на Висшата лига

Интересни двубои на старта на Висшата лига

  • 10 сеп 2025 | 14:05
  • 8080
  • 3
Първи 1/4-финал за деня на ЕвроБаскет 2025: Финландия се откъсва напред

Първи 1/4-финал за деня на ЕвроБаскет 2025: Финландия се откъсва напред

  • 10 сеп 2025 | 16:58
  • 10220
  • 0
ЦСКА поискал един от основните футболисти на Ботев (Пд)

ЦСКА поискал един от основните футболисти на Ботев (Пд)

  • 10 сеп 2025 | 12:21
  • 12790
  • 9