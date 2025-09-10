Популярни
  Световен шампион с Франция прекрати кариерата си

Световен шампион с Франция прекрати кариерата си

  • 10 сеп 2025 | 21:21
  • 1538
  • 0
Световен шампион с Франция прекрати кариерата си

Вратарят Стив Манданда прекрати състезателната си кариера. 40-годишният страж потвърди новината в интервю за "Екип".

„Нуждаех се от време, за да взема това решение, защото не е лесно, но да, приключвам. Дълго размишлявах, защото имах много предложения, но отказах на всички“, заяви Манданда.

Последният клуб на ветерана беше Рен, като договорът му изтече в края на миналия сезон.

Манданда е бивш капитан на Марсилия и държи рекорда за най-много изиграни мачове за клуба (613).

Той е четвъртият световен шампион с Франция от 2018 година, който прекратява кариерата си, след Блез Матюиди, Адил Рами и Рафаел Варан. За "петлите" Манданда има 35 мача.

