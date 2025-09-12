Рабио за скандала: Това, което се случи в Марсилия, може да се случи навсякъде

Новото попълнение на Милан Адриен Рабио разкри, че Масимилиано Алегри е бил основна причина той да подпише с “росонерите”. Френският национал говори и за скандала в Марсилия, след който напусна клуба. Тогава той имаше физическа саморазправа със съотборника си Джонатан Роу. След това и двамата напуснаха клуба, а в неделя ще се изправят един срещу друг, тъй като Роу премина в Болоня.

“Готов съм и съм в кондиция. Тук съм, за да помогна. Ако треньорът ме пусне, ще направя всичко възможно, за да помогна на отбора да спечели. Преживели сме много заедно с Алегри. Чувствах се комфортно с него от началото в Ювентус. Той има манталитета на победил. Живее с футбола, както и аз. След като напуснах Ювентус, продължихме да говорим, дори се видяхме”, сподели Рабио, който днес официално бе представен като играч на Милан.

🚨 Adrien Rabiot 🇫🇷 : « 𝗝𝗘 𝗦𝗨𝗜𝗦 𝗛𝗘𝗨𝗥𝗘𝗨𝗫 𝗗𝗘 𝗣𝗢𝗨𝗩𝗢𝗜𝗥 𝗥𝗘𝗩𝗢𝗜𝗥 𝗥𝗢𝗪𝗘 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 𝗖𝗘 𝗪𝗘𝗘𝗞-𝗘𝗡𝗗 ! 😁



𝗝'𝗔𝗜 𝗧𝗢𝗨𝗝𝗢𝗨𝗥𝗦 𝗘𝗨 𝗨𝗡𝗘 𝗘𝗫𝗖𝗘𝗟𝗟𝗘𝗡𝗧 𝗥𝗘𝗟𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗟𝗨𝗜 !



Ce qu'il s'est passé ? 𝗖'𝗘𝗦𝗧 𝗨𝗡 𝗜𝗡𝗖𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧 𝗗𝗘… pic.twitter.com/tlQyvU6Q23 — Actu Foot (@ActuFoot_) September 12, 2025

Той разказа как се е стигнало до напускането му от Марсилия: “Всичко се случи в последните дни на трансферния прозорец. Говорих с Алегри, когато пристигнах в Милано, но бяхме в контакт и преди това. Треньорът ми се обади след случилото се в Марсилия. Обясни ми проекта и след това нещата се развиха бързо”.

“Менян говори хубави неща за Милан. Тео (Ернандес) също ми каза, че ще се чувствам добре, защото е едно голямо семейство. Алегри и преди е работил тук и е много привързан към клуба. Не бих казал, че те ме убедиха, защото говорим за голям клуб, но е важно да чуеш мнението на тези, които са тук или са били тук. Сигурен съм, че взех правилното решение”, допълни френският национал.

#Rabiot: “È più importante giocare al #Milan che in una squadra che fa la Champions ma dove sai che non puoi puntare a vincerla. Ho preferito venire qua per il progetto del mister di fare l'anno prossimo una squadra davvero forte. #Allegri mi convinto: abbiamo grande feeling…” pic.twitter.com/byoEtllK6t — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 12, 2025

Той допълни, че няма проблеми с факта, че няма да играе в евротурнирите този сезон. “Да играеш за Милан е по-важно от това да играеш в Шампионската лига с отбор, който не може да стигне далече. Предпочетох да дойда тук и да съм част от силен отбор. Можех да отида в отбор, който участва в Шампионската лига, но проектът на Алегри ме убеди да дойда тук”.

Попитан за Джонатан Роу, срещу когото може да се изправи в неделя, Рабио отговори: “Няма нищо специално. Писахме си, след като той отиде в Болоня и аз пристигнах в Милан. Ще се видим в неделя на “Сан Сиро”. Ще бъде хубаво да го видя. Той е добър човек. Това, което се случи в Марсилия, може да се случи навсякъде, но не променя отношенията ни. Ще се радвам да го видя и съм сигурен, че той го усеща по същия начин. Този епизод между нас е в историята”.

Следвай ни:

Снимки: Imago