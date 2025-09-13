Новите попълнения на Марсилия се включиха на пълни обороти

Марсилия разгроми с 4:0 Лориен в откриващия мач от 4-тия кръг на Лига 1. Отборът на Роберто Де Дзерби беше улеснен от ранния червен картон на Дарлин Йонгва и след това бързо сложи край на интригата. Три от попаденията отбелязаха привлечените това лято футболисти - Бенжамен Павар, Анхел Гомеш и Найеф Агер.
Преди двубоя на "Велодром" Марсилия представи шестимата футболисти, дошли в тима в самия край на трансферния прозорец - Павар, Агер, Хамед Траоре, Емерсон Палмиери, Артур Вермеерен и Матю О'Райли. От тях като титуляри започнаха Павар и Агер, които се разписаха в официалния си дебют, а останалите четирима влязоха след почивката.
Още в 10-ата минута марсилци получиха дузпа за нарушение на Йонгва срещу Майкъл Мурийо, който майсторски спря топката на гърди и нахлу в наказателното поле. Провинилият се защитник на Лориен беше наказан и с директен червен картон, а Мейсън Грийнууд откри резултата от бялата точка.
Второто попадение падна в 20-ата минута и беше дело на Павар. Дошлият от Интер защитник скочи най-високо след центриране от корнер на Грийнууд и заби топката под напречната греда. До почивката ОМ вкара още един гол. Анхел Гомеш шутира от границата на наказателното поле и не остави никакви шансове на Ивон Мвонго.
Втората част не беше наситена с толкова много интересни събития. Марсилия пропусна няколко положения, но все пак направи победата си по-убедителна с точен изстрел на Агер в добавеното време. Мароканецът получи пас от Вермеерен, опита изненадващ удар от далечна дистанция и след рикошет в крака на Абдул Мейте топката спря в мрежата.
В класирането ОМ се намира на 4-то място с актив от 6 точки, а Лориен е в зоната на застрашените от изпадане с 3 точки.
