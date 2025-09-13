Новите попълнения на Марсилия се включиха на пълни обороти

Марсилия разгроми с 4:0 Лориен в откриващия мач от 4-тия кръг на Лига 1. Отборът на Роберто Де Дзерби беше улеснен от ранния червен картон на Дарлин Йонгва и след това бързо сложи край на интригата. Три от попаденията отбелязаха привлечените това лято футболисти - Бенжамен Павар, Анхел Гомеш и Найеф Агер.

Преди двубоя на "Велодром" Марсилия представи шестимата футболисти, дошли в тима в самия край на трансферния прозорец - Павар, Агер, Хамед Траоре, Емерсон Палмиери, Артур Вермеерен и Матю О'Райли. От тях като титуляри започнаха Павар и Агер, които се разписаха в официалния си дебют, а останалите четирима влязоха след почивката.

Our late summer arrivals 🆕



𝐇𝐚𝐦𝐞𝐝 𝐉𝐮𝐧𝐢𝐨𝐫 𝐓𝐫𝐚𝐨𝐫𝐞́ 🇨🇮

𝐄𝐦𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧 𝐏𝐚𝐥𝐦𝐢𝐞𝐫𝐢 🇮🇹

𝐀𝐫𝐭𝐡𝐮𝐫 𝐕𝐞𝐫𝐦𝐞𝐞𝐫𝐞𝐧 🇧🇪

𝐌𝐚𝐭𝐭 𝐎'𝐑𝐢𝐥𝐞𝐲 🇩🇰

𝐍𝐚𝐲𝐞𝐟 𝐀𝐠𝐮𝐞𝐫𝐝 🇲🇦

𝐁𝐞𝐧𝐣𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐏𝐚𝐯𝐚𝐫𝐝 🇫🇷



⚪️🔵 pic.twitter.com/jVpzE8uUGO — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) September 12, 2025

Още в 10-ата минута марсилци получиха дузпа за нарушение на Йонгва срещу Майкъл Мурийо, който майсторски спря топката на гърди и нахлу в наказателното поле. Провинилият се защитник на Лориен беше наказан и с директен червен картон, а Мейсън Грийнууд откри резултата от бялата точка.

Второто попадение падна в 20-ата минута и беше дело на Павар. Дошлият от Интер защитник скочи най-високо след центриране от корнер на Грийнууд и заби топката под напречната греда. До почивката ОМ вкара още един гол. Анхел Гомеш шутира от границата на наказателното поле и не остави никакви шансове на Ивон Мвонго.

Втората част не беше наситена с толкова много интересни събития. Марсилия пропусна няколко положения, но все пак направи победата си по-убедителна с точен изстрел на Агер в добавеното време. Мароканецът получи пас от Вермеерен, опита изненадващ удар от далечна дистанция и след рикошет в крака на Абдул Мейте топката спря в мрежата.

В класирането ОМ се намира на 4-то място с актив от 6 точки, а Лориен е в зоната на застрашените от изпадане с 3 точки.

