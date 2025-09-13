Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Марсилия
  3. Новите попълнения на Марсилия се включиха на пълни обороти

Новите попълнения на Марсилия се включиха на пълни обороти

  • 13 сеп 2025 | 00:14
  • 433
  • 0

Марсилия разгроми с 4:0 Лориен в откриващия мач от 4-тия кръг на Лига 1. Отборът на Роберто Де Дзерби беше улеснен от ранния червен картон на Дарлин Йонгва и след това бързо сложи край на интригата. Три от попаденията отбелязаха привлечените това лято футболисти - Бенжамен Павар, Анхел Гомеш и Найеф Агер.

Преди двубоя на "Велодром" Марсилия представи шестимата футболисти, дошли в тима в самия край на трансферния прозорец - Павар, Агер, Хамед Траоре, Емерсон Палмиери, Артур Вермеерен и Матю О'Райли. От тях като титуляри започнаха Павар и Агер, които се разписаха в официалния си дебют, а останалите четирима влязоха след почивката.

Още в 10-ата минута марсилци получиха дузпа за нарушение на Йонгва срещу Майкъл Мурийо, който майсторски спря топката на гърди и нахлу в наказателното поле. Провинилият се защитник на Лориен беше наказан и с директен червен картон, а Мейсън Грийнууд откри резултата от бялата точка.

Второто попадение падна в 20-ата минута и беше дело на Павар. Дошлият от Интер защитник скочи най-високо след центриране от корнер на Грийнууд и заби топката под напречната греда. До почивката ОМ вкара още един гол. Анхел Гомеш шутира от границата на наказателното поле и не остави никакви шансове на Ивон Мвонго.

Втората част не беше наситена с толкова много интересни събития. Марсилия пропусна няколко положения, но все пак направи победата си по-убедителна с точен изстрел на Агер в добавеното време. Мароканецът получи пас от Вермеерен, опита изненадващ удар от далечна дистанция и след рикошет в крака на Абдул Мейте топката спря в мрежата.

В класирането ОМ се намира на 4-то място с актив от 6 точки, а Лориен е в зоната на застрашените от изпадане с 3 точки.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Мойс хвали формата на Грийлиш: Това е само началото

Мойс хвали формата на Грийлиш: Това е само началото

  • 12 сеп 2025 | 21:25
  • 1388
  • 0
Мениджърът на Тотнъм: Напусналият президент е положил основите за бъдещето

Мениджърът на Тотнъм: Напусналият президент е положил основите за бъдещето

  • 12 сеп 2025 | 21:01
  • 1454
  • 0
Статуя на Кайзер Франц бе открита пред дома на Байерн

Статуя на Кайзер Франц бе открита пред дома на Байерн

  • 12 сеп 2025 | 20:06
  • 3072
  • 3
Сериозен удар по Реал Мадрид точно преди тежкия период

Сериозен удар по Реал Мадрид точно преди тежкия период

  • 12 сеп 2025 | 19:59
  • 17839
  • 10
Идва моментът на истината за Наполи, смята Конте

Идва моментът на истината за Наполи, смята Конте

  • 12 сеп 2025 | 19:33
  • 3222
  • 1
Манчестър Сити преподписа с един от големите си таланти

Манчестър Сити преподписа с един от големите си таланти

  • 12 сеп 2025 | 19:02
  • 1910
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Николай Киров хвърли оставка след поредната загуба

Николай Киров хвърли оставка след поредната загуба

  • 12 сеп 2025 | 22:13
  • 19576
  • 30
Монтана продължи свободното падане на Ботев (Пд), "канарчетата" удариха дъното

Монтана продължи свободното падане на Ботев (Пд), "канарчетата" удариха дъното

  • 12 сеп 2025 | 21:45
  • 25754
  • 37
Турция е на финал, Янис и компания не приличаха на себе си

Турция е на финал, Янис и компания не приличаха на себе си

  • 12 сеп 2025 | 22:44
  • 12256
  • 6
Дакота Дичева в "Гостът на Sportal.bg": Искам да оглавя бойна галавечер в България

Дакота Дичева в "Гостът на Sportal.bg": Искам да оглавя бойна галавечер в България

  • 12 сеп 2025 | 15:06
  • 21885
  • 14
Ивелин Попов разкри кой е причината за раздялата му с Ботев (Пловдив)

Ивелин Попов разкри кой е причината за раздялата му с Ботев (Пловдив)

  • 12 сеп 2025 | 14:16
  • 51919
  • 89
Обновеният Берое удари Ботев (Враца) за втора победа през сезона

Обновеният Берое удари Ботев (Враца) за втора победа през сезона

  • 12 сеп 2025 | 19:27
  • 21297
  • 12