Марсилия представи световен шампион

  • 11 сеп 2025 | 20:07
Новият защитник на Марсилия Бенжамен Павар бе представен днес официално като футболист на тима от Лига 1, където ще играе този сезон под наем от Интер .

"Това са много емоции. Вече девет години минаха, откакто заминах от Франция и много ми липсваше. Може би за това този проект ми хареса веднага. Много съм щастлив и за мен е чест да бъда тук", каза световният шампион от 2018 на пресконференцията при представянето си.

"Имах нужда да изживея нещо силно, да се приближа до семейството си, да се върна във Франция. Не съм играл много тук и имам желание да пробвам качествата си", каза още крайният защитник, който е играл и за Байерн (Мюнхен).

"Когато разбрах, че има интерес от страна на Олимпик Марсилия, беше ясно. Амбициозен проект е да играеш на "Велодром" пред пълни трибуни, с тази публика и страст", заяви той. "Марсилия е много голям клуб. Имах шанса да печеля трофеи с Байерн и Интер, но на Марсилия не се отказва", обясни Павар.

Той обяви, че е готов физически и психически да играе още в мача с Лориен в петък. Павар призна, че е говорил на лагера на националния тим на Франция с Адриен Рабио, който тъкмо напусна клуба. "Станало е каквото е станало. Но всичко, което ми каза, е позитивно и беше много щастлив заради мен. Каза ми, че е невероятно и определено е нещо за изживяване", завърши Бенжамен Павар. 

Снимки: Imago

