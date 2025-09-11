Марсилия представи световен шампион

Новият защитник на Марсилия Бенжамен Павар бе представен днес официално като футболист на тима от Лига 1, където ще играе този сезон под наем от Интер .

"Това са много емоции. Вече девет години минаха, откакто заминах от Франция и много ми липсваше. Може би за това този проект ми хареса веднага. Много съм щастлив и за мен е чест да бъда тук", каза световният шампион от 2018 на пресконференцията при представянето си.

"Имах нужда да изживея нещо силно, да се приближа до семейството си, да се върна във Франция. Не съм играл много тук и имам желание да пробвам качествата си", каза още крайният защитник, който е играл и за Байерн (Мюнхен).

🚨 Benjamin Pavard 🇫🇷 : « 𝗖’𝗘́𝗧𝗔𝗜𝗧 𝗖𝗟𝗔𝗜𝗥 𝗘𝗧 𝗡𝗘𝗧 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗠𝗔 𝗧𝗘̂𝗧𝗘 : 𝗝𝗘 𝗩𝗢𝗨𝗟𝗔𝗜𝗦 𝗟’𝗢𝗠 ! 𝗖̧𝗔 𝗡𝗘 𝗦𝗘 𝗥𝗘𝗙𝗨𝗦𝗘 𝗣𝗔𝗦 ! 💙🤍 […]



Le projet de Marseille m'a plu, 𝗲𝗻 𝗽𝗹𝘂𝘀 𝗺𝗮 𝗳𝗲𝗺𝗺𝗲 𝗲𝘀𝘁 𝗺𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗮𝗶𝘀𝗲.



Ca fait… pic.twitter.com/CTISJ49pDh — Actu Foot (@ActuFoot_) September 11, 2025

"Когато разбрах, че има интерес от страна на Олимпик Марсилия, беше ясно. Амбициозен проект е да играеш на "Велодром" пред пълни трибуни, с тази публика и страст", заяви той. "Марсилия е много голям клуб. Имах шанса да печеля трофеи с Байерн и Интер, но на Марсилия не се отказва", обясни Павар.

Той обяви, че е готов физически и психически да играе още в мача с Лориен в петък. Павар призна, че е говорил на лагера на националния тим на Франция с Адриен Рабио, който тъкмо напусна клуба. "Станало е каквото е станало. Но всичко, което ми каза, е позитивно и беше много щастлив заради мен. Каза ми, че е невероятно и определено е нещо за изживяване", завърши Бенжамен Павар.

Следвай ни:

Снимки: Imago