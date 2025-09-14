Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Милан има сметки за разчистване с Болоня

Милан има сметки за разчистване с Болоня

  • 14 сеп 2025 | 09:14
  • 269
  • 0
Милан има сметки за разчистване с Болоня

Милан и Болоня ще се изправят един срещу друг в интригуващ сблъсък от третия кръг на италианската Серия "А" тази вечер от 21:45 часа българско време на стадион "Джузепе Меаца". Двубоят ще бъде ръководен от съдията Матео Марченаро и идва само няколко месеца след драматичния финал за Купата на Италия между двата отбора. Този мач се очертава като особено важен за двата тима, които имат еднакъв брой точки в началото на сезона и се стремят да затвърдят позициите си в горната половина на таблицата.

В началото на сезон 2025/2026 в Серия А, Милан заема осмата позиция с 3 точки от изиграните два мача, с голова разлика 3:2. Болоня се намира на десето място, също с 3 точки от два мача, но с по-скромна голова разлика от 1:1. Идентичният точков актив прави предстоящия сблъсък особено важен за изкачването в класирането.

Милан демонстрира непостоянна форма в последните си пет срещи с две победи, една равна и две загуби. "Росонерите" започнаха сезона в Серия А с поражение от Кремонезе (1:2), но се реваншираха с убедителна победа като гост срещу Лече (0:2). Преди това те отстраниха Бари (2:0) в Купата на Италия. Болоня също има смесени резултати. В Серия А те стартираха с поражение от Рома (1:0), но след това постигнаха важна домакинска победа срещу Комо (1:0).

Историята на последните пет сблъсъка между Милан и Болоня е изпълнена с драматични обрати и интензивни двубои. Най-скорошната среща беше финалът за Купата на Италия на 14.05.2025, когато Болоня триумфира с 0:1 благодарение на гола на Дан Ндой в 53-та минута. Само пет дни по-рано, на 09.05.2025, Милан победи Болоня с 3:1 в мач от Серия А на "Джузепе Меаца", с голове на Сантиаго Хименес (73' и 90') и Кристиан Пулишич (79'), докато за гостите се разписа Рикардо Орсолини (49'). По-рано през сезона, на 27.02.2025, Болоня спечели с 2:1 на "Ренато Дал'Ара" с голове на Сантиаго Кастро и отново Дан Ндой. Предишният сезон донесе равенство 2:2 в Милано (27.01.2024), а в началото на сезон 2023/2024 "росонерите" победиха с 0:2 в Болоня с голове на Оливие Жиру и Кристиан Пулишич.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ковач: Искаме да сме сигурни, че ще спечелим място в Шампионската лига

Ковач: Искаме да сме сигурни, че ще спечелим място в Шампионската лига

  • 14 сеп 2025 | 04:28
  • 1656
  • 0
Спортинг нанесе поражение на непобеден и се върна към победите

Спортинг нанесе поражение на непобеден и се върна към победите

  • 14 сеп 2025 | 02:51
  • 1871
  • 0
Монако без малко да се провали сам

Монако без малко да се провали сам

  • 14 сеп 2025 | 02:46
  • 2180
  • 0
Порто продължи перфектната си серия

Порто продължи перфектната си серия

  • 14 сеп 2025 | 02:35
  • 2011
  • 0
Петров замени контузен, но го изгониха

Петров замени контузен, но го изгониха

  • 14 сеп 2025 | 01:46
  • 2620
  • 0
Атлетико успя да запише първи успех от четвъртия опит

Атлетико успя да запише първи успех от четвъртия опит

  • 14 сеп 2025 | 00:45
  • 4481
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тест за "сините" в "Надежда", Генчев посреща своя наследник в Левски

Тест за "сините" в "Надежда", Генчев посреща своя наследник в Левски

  • 14 сеп 2025 | 07:59
  • 6100
  • 6
Терънс Крауфорд надигра Саул Алварес и записа 42-ра поредна победа

Терънс Крауфорд надигра Саул Алварес и записа 42-ра поредна победа

  • 14 сеп 2025 | 07:13
  • 9863
  • 4
Здрав сблъсък на "Лаута"

Здрав сблъсък на "Лаута"

  • 14 сеп 2025 | 07:34
  • 4781
  • 0
Кой ще стъпи на европейския трон?

Кой ще стъпи на европейския трон?

  • 14 сеп 2025 | 07:09
  • 4940
  • 1
Инфарктна първа победа за ЦСКА, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

Инфарктна първа победа за ЦСКА, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

  • 13 сеп 2025 | 22:15
  • 209293
  • 307
Брентфорд ужили Челси в страхотно лондонско дерби и попречи на "сините" да стъпят на върха

Брентфорд ужили Челси в страхотно лондонско дерби и попречи на "сините" да стъпят на върха

  • 13 сеп 2025 | 23:55
  • 24953
  • 25