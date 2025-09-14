Милан има сметки за разчистване с Болоня

Милан и Болоня ще се изправят един срещу друг в интригуващ сблъсък от третия кръг на италианската Серия "А" тази вечер от 21:45 часа българско време на стадион "Джузепе Меаца". Двубоят ще бъде ръководен от съдията Матео Марченаро и идва само няколко месеца след драматичния финал за Купата на Италия между двата отбора. Този мач се очертава като особено важен за двата тима, които имат еднакъв брой точки в началото на сезона и се стремят да затвърдят позициите си в горната половина на таблицата.

В началото на сезон 2025/2026 в Серия А, Милан заема осмата позиция с 3 точки от изиграните два мача, с голова разлика 3:2. Болоня се намира на десето място, също с 3 точки от два мача, но с по-скромна голова разлика от 1:1. Идентичният точков актив прави предстоящия сблъсък особено важен за изкачването в класирането.

Милан демонстрира непостоянна форма в последните си пет срещи с две победи, една равна и две загуби. "Росонерите" започнаха сезона в Серия А с поражение от Кремонезе (1:2), но се реваншираха с убедителна победа като гост срещу Лече (0:2). Преди това те отстраниха Бари (2:0) в Купата на Италия. Болоня също има смесени резултати. В Серия А те стартираха с поражение от Рома (1:0), но след това постигнаха важна домакинска победа срещу Комо (1:0).

Историята на последните пет сблъсъка между Милан и Болоня е изпълнена с драматични обрати и интензивни двубои. Най-скорошната среща беше финалът за Купата на Италия на 14.05.2025, когато Болоня триумфира с 0:1 благодарение на гола на Дан Ндой в 53-та минута. Само пет дни по-рано, на 09.05.2025, Милан победи Болоня с 3:1 в мач от Серия А на "Джузепе Меаца", с голове на Сантиаго Хименес (73' и 90') и Кристиан Пулишич (79'), докато за гостите се разписа Рикардо Орсолини (49'). По-рано през сезона, на 27.02.2025, Болоня спечели с 2:1 на "Ренато Дал'Ара" с голове на Сантиаго Кастро и отново Дан Ндой. Предишният сезон донесе равенство 2:2 в Милано (27.01.2024), а в началото на сезон 2023/2024 "росонерите" победиха с 0:2 в Болоня с голове на Оливие Жиру и Кристиан Пулишич.