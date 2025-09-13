Алегри: Изграждаме основите, за да може Милан да е в силна позиция през пролетта

След загуба и победа в първите две срещи за сезона в Серия “А” тимът на Милан насочва вниманието си към домакинския сблъсък с Болоня от третия кръг. Мачът е в неделя вечер от 21:45 часа.

Наставникът Масимилиано Алегри е амбициран да постигне много с Милан, като уверява, че всички футболисти горят от желание да се докажат.

“Това, което наистина ми харесва, е страхотната работа и раздаването от момчетата. Налице е истинско желание да идват в Миланело и да тренират”, започна треньорът на своята пресконференция.

“Сезоните се решават през март и тогава ще трябва да сме в добра позиция, за да се борим за целите си. Надявам се да загубим много малко мачове”, продължи Алегри.

“В Лече отборът игра фокусирано, с баланс и търпение. Това е група, която иска да работи здраво, със силно чувство за отговорност към фланелката, която носи.

Има ли как да играем с трима нападатели и Лофтъс-Чийк, Модрич и Рабио едновременно? Зависи от моментите, стига отборът да разбира фазите на мача. Да имаш отбор, който схваща това, е истинско предимство.

Дали с Влахович в състава Милан със сигурност щеше да е в топ 4? Не мога да не се усмихна, когато чуя хората да казват, че с този играч печелиш, а с онзи губиш. Футболът има твърде много променливи – важното е как се справяш с непредвиденото. Трябва да създадеш условия, за да печелиш мачове и да постигаш цели, всичко останало са приказки. Нищо никога не е сигурно.“

Милан – Комо в Пърт? Не са ме питали за това. За съжаление, вървим към пълна глобализация - харесва ли ни, или не. Промените се случват във всички спортове, също както НБА играе в Европа. Трябва да го приемем. Ако ни кажат да играем в Пърт – ще играем в Пърт. Ако ни кажат, че ще играем в Италия – ще играем в Италия.

Нкунку? Добрите играчи си личат веднага. Той умее да прави основните неща във футбола много добре. Просто трябва да намери оптимална форма. Добрите играчи са тези, които ти помагат да печелиш мачове. Не знам дали ще е в атака с Леао, с още двама или с още трима.

Клубът постъпи добре, че се възползва от възможността да привлече Рабио. Той е играч, който вдигна нивото на състава - също както Нкунку, Еступинян и другите, които пристигнаха. Сега трябва да работим и да видим къде ще сме през март. На кое място ще завършиш и дали ще е си в Шампионската лига, не се решават в един мач; в момента трябва да изградим основите, за да бъдем в добра позиция, който дойдат решаващите срещи.

Отборът не става по-добър, ако печели, или по-лош, ако губи. Ценностите са едни и същи. Когато смениш 10 играчи, футболът е игра на разбирателство: колкото повече играят заедно, толкова по-добре се познават.

Доволен ли съм от развитието на играта ни в защита? Проблемът не е само когато се отбраняваш – не е въпрос само на защитниците. Целият отбор трябва да се държи по определен начин -от нападателите до вратаря. В защита се подобряваме като отбор, но парадоксално е, че рискувахме повече в две-три ситуации в Лече, отколкото срещу Кремонезе. Трябва да имаме силата и късмета утре да не допуснем гол. Това е върху което работим. Балансът е фундаментален във всичко.

Не знам дали някой от нападатели ще вкара 20 гола, но всеки трябва да вярва, че може. Говорим за Леао, Хименес, Пулишич, Лофтъс-Чийк, Фофана, Нкунку, дори защитниците. Рабио обеща 10 гола? Надявам се да вкара 8.

Аз съм треньор на Милан и трябва да печелим мачове. Всичко останало са приказки. Най-важното е да се разбере, че играчите и аз не работим за себе си, а за Милан. Играчите са отговорни за победите, аз – за загубите. Всички трябва да работим в една и съща посока“, завърши Алегри.