Иван Станчев: Да сме на ниво

В неделя, Волов-Шумен 2007 ще играе в Търговище с местния СФК Светкавица 2014. Срещата е от петия кръг на Североизточната Трета лига.

„Изключително сериозен двубой. Излизаме срещу новосформиран отбор. Имат добри играчи, амбицирани да се представят на ниво в дебюта си. Преди два дни играхме в Исперих и първо трябва да се възстановим. Иначе разполагаме с футболисти, които няма да се притеснят от съперника. Имаме потенциал да излезем с чест от двубоя. Важното е да го демонстрираме. Винаги играем за победа. На лице са предпоставки за интересен мач“, коментира пред Sportal.bg Иван Станчев, президент на шуменски клуб.

Снимки: fcvolovshumen.com