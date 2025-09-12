Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волов (Шумен)
  3. Иван Станчев: Да сме на ниво

Иван Станчев: Да сме на ниво

  • 12 сеп 2025 | 10:41
  • 196
  • 0

В неделя, Волов-Шумен 2007 ще играе в Търговище с местния СФК Светкавица 2014. Срещата е от петия кръг на Североизточната Трета лига.

„Изключително сериозен двубой. Излизаме срещу новосформиран отбор. Имат добри играчи, амбицирани да се представят на ниво в дебюта си. Преди два дни играхме в Исперих и първо трябва да се възстановим. Иначе разполагаме с футболисти, които няма да се притеснят от съперника. Имаме потенциал да излезем с чест от двубоя. Важното е да го демонстрираме. Винаги играем за победа. На лице са предпоставки за интересен мач“, коментира пред Sportal.bg Иван Станчев, президент на шуменски клуб.

Снимки: fcvolovshumen.com

