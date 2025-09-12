Популярни
Добромир Дафинов: Могат да бият всеки

  • 12 сеп 2025 | 10:32
  • 224
  • 0
Добромир Дафинов: Могат да бият всеки

В неделя, СФК Светкавица 2014 (Търговище) приема Волов-Шумен 2007. Срещата е от петия кръг на Североизточната Трета лига.

„Всеки мач е изпитание за нас. Предстои да срещнем съперник, който има потенциал да се справи успешно с всеки отбор в групата. Ще направим възможното да го затрудним максимално и да победим. Уверени сме във възможностите си. Трябва да излезем и да ги демонстрираме 90 минути. Надявам се да зарадваме феновете с добро представяне и победа“, коментира пред Sportal.bg Добромир Дафинов, президент на СФК Светкавица 2014.

Снимка: ФК Светкавица 2014 Търговище - фейсбук

