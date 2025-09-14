Новият в ЦСКА 1948 премина успешно медицинските тестове

Новото попълнение на ЦСКА 1948 Андре Хофман премина успешно всички медицински изследвания, съобщиха от клуба. 190-сантиметровият централен защитник пристига в редиците на състава от Бистрица със сериозен опит зад гърба си в отбори като Дуисбург и Хановер 96, а през последните девет сезона е водеща фигура в състава на Фортуна Дюселдорф.

Хофман е неизменна част и от всички гарнитури на националния отбор на Германия от U16 до U21.



Той има близо 300 мача в елитните нива на германския футбол и се очаква да е с ключова роля в представянето на водения от Иван Стоянов "червен" тим.