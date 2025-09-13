Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  ЦСКА 1948 взе бивш младежки национал на Германия

ЦСКА 1948 взе бивш младежки национал на Германия

  • 13 сеп 2025 | 10:50
  • 1882
  • 1

ЦСКА 1948 се подсили с бившия младежки национал на Германия Андре Хофман. Опитният бранител бе приветстван от благодетеля на клуба Цветомир Найденов.

32-годишният бранител пристига в ЦСКА 1948 като свободен агент, след като през лятото се раздели с Фортуна Дюселдорф, където прекара осем сезона. Два от тях бяха в Бундеслигата.

Също така 190-сантиметровият защитник е носил фланелките на Дуисбург и Хановер. С вторите има още четири сезона в Бундеслигата, а общо срещите му в елита на Германия са 89. За младежкия национален отбор на Германия има четири мача.

