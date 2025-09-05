ЦСКА 1948 преотстъпи младок в отбор от efbet Лига

ЦСКА 1948 изпрати под наем в Септември (София) левия краен бранител Симеон Василев. Младият талант ще продължи развитието си в отбора, воден от Стамен Белчев, до края на сезона.

От началото на настоящата кампания 19-годишният футболист е взел участие в два мача - срещу Добруджа, когато остана през всичките 90 минути на терена, както и срещу Септември, където обаче записа само едно полувреме.

Официално: ЦСКА 1948 представи национал на Беларус

"Желаем успех на Симеон и вярваме, че с повече игрова практика ще се завърне още по-силен, готов да защитава червената фланелка!", написаха от ЦСКА 1948.