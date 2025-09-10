ЦСКА 1948 се раздели с бранител

ЦСКА 1948 обяви раздялата си с Уилям Фонкеу. Бранителят напуска клуба по взаимно съгласие. Той записа 24 в efbet Лига мача през миналия сезона за тима от Бистрица, а през този добави още пет. Преди това той защитаваше цветовете на Черноморец (Балчик).

Ето какво пишат от ЦСКА 1948:

Благодарим ти, Уилям Фонкеу!

ЦСКА и защитникът се разделиха по взаимно съгласие. Фонкеу винаги показа характер и борбеност на терена с червената фланелка.

Клубът му пожелава здраве и успехи в бъдещите му предизвикателства!