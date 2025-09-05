Официално: ЦСКА 1948 представи национал на Беларус

ЦСКА 1948 представи поредното си ново лятно попълнение. Това е централният защитник Егор Пархоменко, който е и национал на Беларус. Той пристига при "червените" от Бистрица от отбора на Неман.

Ето какво написаха от клуба:

"ЦСКА подсилва отбраната си с национала на Беларус Егор Пархоменко!

22-годишният централен защитник е висок 1,93 м и пристига от отбора на Неман (Гродно), с който е вдигал две Купи на Беларус

Приветстваме го с очакване за силни мачове и важен принос към целите на отбора!".