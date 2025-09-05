Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Официално: ЦСКА 1948 представи национал на Беларус

Официално: ЦСКА 1948 представи национал на Беларус

  • 5 сеп 2025 | 09:13
  • 2026
  • 2

ЦСКА 1948 представи поредното си ново лятно попълнение. Това е централният защитник Егор Пархоменко, който е и национал на Беларус. Той пристига при "червените" от Бистрица от отбора на Неман.

ЦСКА 1948 привлече грузински национал
ЦСКА 1948 привлече грузински национал

Ето какво написаха от клуба:

"ЦСКА подсилва отбраната си с национала на Беларус Егор Пархоменко!

22-годишният централен защитник е висок 1,93 м и пристига от отбора на Неман (Гродно), с който е вдигал две Купи на Беларус

Приветстваме го с очакване за силни мачове и важен принос към целите на отбора!".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Локо (Пловдив) очаква още чужденци

Локо (Пловдив) очаква още чужденци

  • 5 сеп 2025 | 09:27
  • 467
  • 0
Ас на Лудогорец се завръща в игра след паузата

Ас на Лудогорец се завръща в игра след паузата

  • 5 сеп 2025 | 09:10
  • 832
  • 1
Левски задържа една от звездите си с нов договор

Левски задържа една от звездите си с нов договор

  • 5 сеп 2025 | 09:05
  • 4195
  • 0
Георги Иванов: Футболистите дадоха всичко от себе си

Георги Иванов: Футболистите дадоха всичко от себе си

  • 5 сеп 2025 | 01:39
  • 14725
  • 11
Божинов: Направо настръхнах

Божинов: Направо настръхнах

  • 5 сеп 2025 | 00:39
  • 5438
  • 1
Чочев: Разликата в класите е много голяма

Чочев: Разликата в класите е много голяма

  • 5 сеп 2025 | 00:35
  • 2980
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България се бори, но Испания е от друга галактика

България се бори, но Испания е от друга галактика

  • 4 сеп 2025 | 23:35
  • 239136
  • 340
Илиан Илиев: Сблъскахме се с едни от най-добрите в света

Илиан Илиев: Сблъскахме се с едни от най-добрите в света

  • 4 сеп 2025 | 23:50
  • 28390
  • 43
Фалстарт на Германия, Словакия надигра Бундестима

Фалстарт на Германия, Словакия надигра Бундестима

  • 4 сеп 2025 | 23:40
  • 33982
  • 14
Квалификациите за Мондиал 2026 се завърнаха с 8 мача и 25 гола

Квалификациите за Мондиал 2026 се завърнаха с 8 мача и 25 гола

  • 4 сеп 2025 | 23:47
  • 37093
  • 2
Ден 12 на US Open се превърна в празник за българския тенис и определи участничките в женския финал

Ден 12 на US Open се превърна в празник за българския тенис и определи участничките в женския финал

  • 5 сеп 2025 | 07:54
  • 39802
  • 2
Магичен Меси оправда очакванията и зарадва "Монументал" с два гола в прощалния си мач

Магичен Меси оправда очакванията и зарадва "Монументал" с два гола в прощалния си мач

  • 5 сеп 2025 | 04:25
  • 33467
  • 12