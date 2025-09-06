Популярни
ЦСКА 1948 направи равен с Раднички (Ниш) в Банско

  • 6 сеп 2025 | 21:53
  • 195
  • 0

Българският футболен клуб ЦСКА 1948 завърши наравно 1:1 срещу сръбския Раднички (Ниш) в контролна среща, играна в Баснко. Единственото попадение за "червените" отбеляза нападателят Атанас Илиев.

ЦСКА 1948 стартира отлично сезона в efbet Лига и заема четвърто място в класирането с 13 точки и три зад лидерите Лудогорец Разград и Левски. В последния си мач възпитаниците на Иван Стоянов отстъпиха с 1:2 на "сините".

Раднички заема 14-а позиция в елита на Сърбия с пет точки от седем мача.

Съставът на ЦСКА 1948: Димитър Шейтанов, Петър Маринов, Адама Траоре, Лаша Двали, Драган Гривич, Огнен Гашевич, Шариф Осман, Браян Собреро, Марто Бойчев, Елиас Франко, Жозе Мартинес, Зе Витор, Атанас Илиев, Георги Русев, Талис, Фурат Солтани, Борислав Цонев и Фредерик Масиел.

Снимки: Sportal.bg

