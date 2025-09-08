Популярни
ЦСКА 1948 прати под наем бразилец във Втора лига

  8 сеп 2025 | 14:28
  • 1248
  • 0

ЦСКА 1948 обяви, че преотстъпва до края на сезона Касиано Бузон. Бразилецът ще играе в Миньор (Перник), където ще може да натрупа игрови минути.

ЦСКА 1948 направи равен с Раднички (Ниш) в Банско
ЦСКА 1948 направи равен с Раднички (Ниш) в Банско

По-рано през лятото се говореше, че Бузон е близо до трансфер в Украйна, но до преминаването му не се стигна. Иначе футболистът беше привлечен от ЦСКА 1948 от Черноморец (Бургас) и има 40 мача с екипа на “червените”. През този сезон обаче той не е попадал в групата.

Ето какво пишат от ЦСКА 1948:

ЦСКА преотстъпва Касиано Бузон в тима на Миньор (Перник) до края на годината.

Желаем му здраве, постоянство и успех в предстоящите мачове!

