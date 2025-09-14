Популярни
Атлетико успя да запише първи успех от четвъртия опит

  • 14 сеп 2025 | 00:45
Отборът на Атлетико Мадрид най-после успя да запише първи успех през този сезон, след като спечели с 2:0 като домакин на Виляреал в късния съботен мач от четвъртия кръг на Ла Лига. Така „рохибланкос“ прекратиха серията си от три мача без победа.

Мачът започна по най-добрия начин за „дюшекчиите“, които откриха резултата още в 9-ата минута. Тогава Хулиан Алварес пресече пас на Серхи Кардона в наказателното поле и веднага подаде топката на Пабло Бариос, който я прати в мрежата със своя шут. До края на първата част домакините владееха инициативата, а в последните секунди преди почивката напречната греда на вратата им ги спаси след пряк свободен удар на Никола Пепе. В 52-рата минута мадридчани успяха да отбележат и втори гол. Тогава Маркос Йоренте отне топката в своята половина, направи голям пробег и накрая я центрира, а Николас Гонсалес отбеляза дебютното си попадение със своя изстрел с глава. Това донесе спокойствие на състава на Диего Симеоне, който в оставащото време запази мрежата си суха за първи път през тази кампания.

Въпреки първата си загуба за сезона, Виляреал поне засега остава на четвъртото място със своите 7 точки, а Атлетико се изкачи на деветата позиция с 5 спечелени пункта.

