Симеоне: Аз съм най-наблюдаваната фигура и поемам цялата отговорност, победата ще е облекчение

Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне говори пред медиите преди утрешното домакинство на отбора срещу Виляреал. "Дюшекчиите" все още са без победа след три кръга на Ла Лига.

"Виляреал играе с много ясно изразен стил. Техният треньор работи със схемата 4-4-2 почти до съвършенство – контраатакуващ отбор, с бързи играчи... Ще се изправим срещу тим, който е отличен пример за схема, която ние сме използвали много и ни е добре позната. С нашите оръжия ще се опитаме да се доближим до това, което искаме", започна аржентинецът.

🚨 Journalist: "The other day you said that winning is a relief, not happiness for you anymore."



Diego Simeone: "Reality is that’s what happens to me. I feel relief, the responsibility is big. In these 14 years we’ve built an enormous legacy and we have to sustain it. I’m in a… pic.twitter.com/dcY63bf94w — Atletico Universe (@atletiuniverse) September 12, 2025

"Имахме малко време, както всички отбори, когато има пауза за националните отбори. Съсредоточихме се върху анализирането на грешките и засилване на работата в тези аспекти. Надяваме се, че утре националите ще се върнат отпочинали за този важен мач.

Контузията на Тиаго Алмада? Футболистите са спортисти, това са ситуации, които могат да се случат във всеки национален отбор. Той е важен играч, който се присъединява в лазарета към Баена, но трябва да се справяме със случващото се и затова се нуждаем от широк състав. Нико Гонсалес пристигна с голям ентусиазъм. Конър Галахър също тренира на тази позиция и се справи много добре. Започваме да опознаваме Нико и можем да заложим на всеки от двамата", продължи Симеоне.

🇦🇷🔴⚪️ Diego Simeone: "We need the fans very much tomorrow. They’re the ones who push the stadium to experience spectacular afternoons and nights. Let the new guys see what Atlético’s stadium is all about." pic.twitter.com/me6kqxcy0T — Atletico Universe (@atletiuniverse) September 12, 2025

"Реалността е, че победата ще е облекчение, така се чувствам. Отговорността е голяма. През тези 14 години изградихме огромно наследство и трябва да го поддържаме. Намирам се на място, където аз съм най-наблюдаваната фигура и поемам цялата отговорност.

Огромно ще е значението на хората по трибуните, особено хората зад вратата са тези, които трябва да ни тласкат напред, както винаги го правят, за да изживеем зрелищни следобеди и вечери. Имаме много нови играчи и те трябва да разберат какво представлява този стадион и какво означават феновете за Атлетико. Утре се нуждаем хората да подкрепят отбора, а ние от своя страна да изиграем добър мач. Изключително важен момент за клуба е, че финалът в Шампионската лига през 2027 г. ще е на "Метрополитано", така че предполагам, че феновете са щастливи".

