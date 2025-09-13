ЦСКА няма накъде да отстъпва, Керкез бие или "гори"

Слушай на живо: ЦСКА - Септември (София)

Днес от 20:15 часа ЦСКА и Септември ще се изправят един срещу друг в мач от осмия кръг на efbet Лига.

Срещата се явява възлова за “червените”, които все още нямат победа от началото на сезона, а това се приема за катастрофа в техните редици предвид амбициите и сериозната им финансова мощ. Към момента те са на незавидното 14-то място след четири равенства и две поражения, изпреварвайки намиращите се зад тях Спартак (Варна) и Ботев (Пловдив) единствено по голова разлика.

Слабите резултати доведоха до доста промени в клуба, но напрежението продължава да е огромно и при негативен резултат със сигурност ще има още раздели.

Наставникът Душан Керкез оцеля някак и след гостуването на Славия (2:2) в предишния кръг, но едва ли ще запази своя пост, ако днес ЦСКА не запише първа победа.

Представянто срещу “белите” не се хареса на феновете, които открито поискаха оставката на треньора, но ръководството реши да му даде още малко време. Гласуваното доверие обаче е защитимо единствено с победи, а такива на този етап няма.

Добрата новина при “червените” е, че те отново могат да разчитат на защитника Лумбард Делова, който пропусна визитата на Славия заради лека контузия. В последно време Керкез налага схема с трима в отбрана и е вероятно да стартира със същата постройка и срещу Септември, макар че засега не му носи успех. Ако го стори, това означава, че националът на Косово ще изпрати на пейката Кордоба или Теодор Иванов.

При постройка с четирима в защита, Делова ще си партнира с Лапеня.

В предни позиции също се очакват промени. Те са свързани с 20-годишния албанец Кевин Додай, който за пръв път ще попадне сред 11-те в официален двубой. Крилото взе участие в контролата срещу Радник (Сурдулица) по време на паузата за националните отбори, в която бе с основен принос за успеха с 2:0. Отчете се с асистенция на Пастор за първото попадение, а малко по-късно Годой оформи крайния резултат с добавка след шут на Додай.

Все още не е ясно дали ще играе най-новото попълнение Анхело Мартино. Аржентинският ляв бек, който разполага и с италиански паспорт, се присъедини към “червените” преди седмица.

Въпреки че очакванията на всички са за първи шампионатен успех на ЦСКА, Септември неведнъж през последните години е доказвал, че не е отбор за подценяване.

Момчетата на Стамен Белчев стартираха с четири поредни поражения, но в последните три кръга стабилизираха играта си и взеха цели шест точки след победи над Добруджа и Локомотив (София), изкачвайки се до 10-ото място в класирането.