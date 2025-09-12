Стоичков: Филипов и Орманджиев се провалиха! Хранилки и бракониерства с трансфери в ЦСКА няма да има

Легендата на ЦСКА, българския футбол и Барселона - Христо Стоичков, коментира актуалните теми, свързани с "червения" тим. Ето какво каза той в интервю за "Блиц":

- Г-н Стоичков, как си обяснявате факта, че ЦСКА няма победа в първите 6 мача от старта на първенството? Само слабата селекция ли е причината за негативните резултати?



- Причините са комплексни и ситуацията наистина е изключително неприятна. Много лесно е да хвърлим вината върху един, двама или трима футболисти. ЦСКА е гранд и когато си в такъв клуб, трябва да знаеш какви са изискванията – победа във всеки мач. Друг е въпросът, че далеч не само нашият клуб е изпадал в такава криза за резултати. Наскоро коментирахме с Пеп Гуардиола как неговият „Манчестър Сити“ нареди подобна дълга негативна поредица миналия сезон и какъв кошмар преживяха. Примери в това отношение много. „Ливърпул“ чакаха 29 години за титла. „Атлетико“ (Мадрид) - 18! Но издържаха и се върнаха на върха по-силни от всякога. Трябва да има търпение от страна на всички, за да стъпим на магистралата на успеха. Знам, че е изнервящо за нашите фенове, но се налага да минем през кризата и да се изстреляме нагоре. Ето, че ръководството на ЦСКА реагира. Идват нови футболисти, които съм сигурен, че ще покажат ниво.

Скаутското звено се води от много опитен човек в лицето на Методи Томанов и аз му имам доверие. Няма да се допуснат мениджърски игрички - това ви го гарантирам! Достатъчно много хора от този бранш по света познавам и ако се направят злоупотреби, със сигурност ще ги разбера. Рано или късно.

Прав е бате Паро, който в едно интервю наскоро говори за мениджъри пиявици. Поздравявам го за смелостта и за все така силната му любов към ЦСКА! И ще ви кажа - хранилки и бракониерства с трансфери в ЦСКА няма да има. Няма да се допусне! А за тези, които са си тръгнали по една или друга причина от клуба, повече няма смисъл да говорим.

- В определени кръгове и медии вече се спрягат имената на наследници на Душан Керкез. Мнението Ви за треньора на ЦСКА? Трябва ли той да продължи да води червените?



- Бъдещето на всеки треньор зависи от резултатите. Така е в спорта. Керкез беше един логичен избор през лятото. Направи доста добри резултати с „Ботев“ (Пловдив) и познава отлично нашия футбол. А той е доста специфичен, повярвайте ми! Досега ЦСКА не се представя добре и разочарова.

По западноевропейски модел на Керкез е дадено време и доверие, но безспорно голяма част от него се е изчерпало. Може обаче да се възстанови с победи. Ако ЦСКА спечели срещу основните си съперници до зимната пауза например, няма как да има недоволен фен. И предполагам, че Керкез добре го знае, но дотогава има други коварни срещи, в които воденият от него отбор няма право на грешка. Пожелавам му успех!

- ЦСКА се раздели с повече от десет футболисти в последните седмици и им плати огромни неустойки. Кои хора трябва да понесат отговорност за финансовите щети на отбора?



- Хората, които са ги предложили и довели! Собствениците на ЦСКА осигуряват един безспорно впечатляващ бюджет на клуба. Те назначават хора, които би трябвало да имат нужната компетенция, за да изпълнят целите. Но въпросът с кадрите в България не е лесен. И то не само във футбола. Миналото лято например слушах много красиви думи от изпълнителните директори Стоян Орманджиев и Филип Филипов. Говориха ни как били нужни три трансферни прозореца, за да стане ЦСКА шампион. Получиха ги тези прозорци, но те се оказаха затворени за класни играчи! А шансовете ни за титла? Нека не ги отписваме на сто процента, но на всички ни е ясно колко са нищожни.

И от самолет се вижда, че Орманджиев и Филипов се провалиха с привличането и на футболисти, и на треньори. Именно Филипов доведе Томислав Стипич, а впоследствие за да покрие следите, убеди ръководството да плати неустойка за Александър Томаш. А в крайна сметка кой го отнася? Започвам да се ядосвам на появяващи се в социалните мрежи упреци и към собствениците вече, въпреки че те реагират на всяко желание и дори каприз на директорите и щаба на тима. Освен всичко тези желания струват милиони. Вместо сега ЦСКА да плаща куп неустойки на разочаровали ни играчи можеше с тези пари да добави поне трима нови, с които отборът да е в друга орбита.

- Кой фактор провали ЦСКА във финала с Лудогорец за купата на България пред близо 40 000 „червени“ запалянковци?



- Не е срамно да загубиш мач. Срамно е, когато по никакъв начин не искаш да го спечелиш. Това видях в тима на Томаш тогава. „Червените“ фенове не заслужаваха такъв страхлив отбор. Защото те са безценния и най-важен капитал за ЦСКА! Огромна сила! В този ден те пак доказаха, че са номер едно в България. Направиха това, което е истинския дълг на фена – да си купи билет, да облече червената фланелка и да подкрепя отбора си. А за футболистите какво да говорим в този мач? Повечето от тях са история за ЦСКА. И за това си има причина, която се видя се на терена.

- Смятате ли, че ЦСКА ще се изправи и отново ще се превърне в лидер?



- Това е толкова сигурно, колкото, че утре слънцето отново ще изгрее! Когато дойдох в ЦСКА, попаднах в съблекалня на герои, победили еврошампионите „Нотингам“, „Ливърпул“, „Байерн“ ... Казах си: „Искам и аз да го направя!“ И след четири години с новото поколение играхме полуфинал за КНК и четвъртфинал за КЕШ. В ДНК-то на ЦСКА е заложено да бъдем не само първи в България, а сред най-добрите в Европа. Ние все още сме марка за класа и не сме забравени! Казвам го на базата на стотици мои разговори от последните 10-12 години, в които обикалях света за телевизионни интервюта със световноизвестни фигури.

ЦСКА още е на картата на най-големите клубове на Балканите! Въпреки кризата напоследък, която застигна целия български спорт и естествено ни се отрази отрицателно. Но! Но с новия стадион, с модернизираната по последен писък на модата наша база в Панчарево и строежа на академия на клуба се поставят основите на нещо невиждано за България! Наясно съм, че в момента обаче всички, които обичат ЦСКА са силно разочаровани. И ги моля за още малко търпение. Слънцето съвсем скоро ще започне да се показва, повярвайте! И ЦСКА ще заеме пак мястото си на върха! Вярвам го с цялото си сърце.