ЦСКА с последния нов срещу Септември

Слушай на живо: ЦСКА - Септември (София)

Треньорският щаб на ЦСКА определи група от 20 футболисти за домакинството срещу Септември от 8-ия кръг на Първа професионална лига. Мачът стартира в 20:15 ч. на Националния стадион „Васил Левски“, а в групата попадна най-новото попълнение на армейците – Анхело Мартино, който се очаква да дебютира за новия си тим днес. Единственият извън строя е Джеймс Ето’о, който изтърпява наказание. ЦСКА има 4 точки – 2 по-малко от септемврийци, срещу които ще търси първа победа за сезона.

Групата на ЦСКА: Густаво Бусато, Фьодор Лапухов, Иван Турицов, Давид Пастор, Сейни Санянг, Анжело Мартино, Теодор Иванов, Адриан Лапеня, Лумбард Делова, Браян Кордоба, Бруно Жордао, Петко Панайотов, Илиан Илиев, Давид Сегер, Улаус Скаршем, Мохамед Брахими, Иван Тасев, Кевин Додай, Йоанис Питас, Сантяго Годой.