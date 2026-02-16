Георги Татаров е реализатор №1 на 20-ия кръг в Италия, Алекс Николов е №2

Световният вицешампион с България Георги Татаров е резализатор №1 на изминалия 20-ия кръг в Суперлигата на Италия.

Страхотен Георги Татаров с 23 точки, Гротадзолина изпусна Тренто в Италия

Татаров заби 23 точки (2 блока и 47% ефективност в атака - +8) при драматичната загуба като гост на неговия Юаса Батери (Гротадзолина) от шампиона Итас Трентино (Тренто) с 2:3 (25:22, 15:25, 25:23, 22:25, 13:15).

23 точки (1 ас, 2 блока, 77% ефективност в атака - +12) заби и и бразилският национал Дарлан Соуза при успеха на Рана (Верона) като гост над Алианц (Милано) с 3:0.

Отличен Алекс Николов с 22 точки не стигна на Лубе за обрат срещу Модена в Италия

Волейболист №2 в света за 2025 година Александър Николов реализира 22 точки (1 блок, 2 аса, 48% ефективност в атака и 35% позитивно посрещане - +3) при домакинската загуба на Кучинне Лубе (Чивитанова) от Модена с 2:3.