България и Германия изравниха рекорда за най-дълъг гейм на СП

Отборите на България и Германия изравниха рекорда за най-дълъг гейм на Световните първенства по волейбол за мъже. Първият гейм в двубоя между двата тима завърши при резултат 40:38 за „лъвовете“, които впоследствие затвориха и мача с 3:0.

Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

По този начин двата отбора изравниха рекорда, който беше поставен от Тунис и Пуерто Рико през 2006 година. Тогава, в среща от втория кръг на турнира, Пуерто Рико печели първия гейм срещу Тунис със същия резултат, но по-късно губи срещата с 2:3 гейма.