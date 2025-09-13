Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. България и Германия изравниха рекорда за най-дълъг гейм на СП

България и Германия изравниха рекорда за най-дълъг гейм на СП

  • 13 сеп 2025 | 14:33
  • 1050
  • 0

Отборите на България и Германия изравниха рекорда за най-дълъг гейм на Световните първенства по волейбол за мъже. Първият гейм в двубоя между двата тима завърши при резултат 40:38 за „лъвовете“, които впоследствие затвориха и мача с 3:0.

Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38
Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

По този начин двата отбора изравниха рекорда, който беше поставен от Тунис и Пуерто Рико през 2006 година. Тогава, в среща от втория кръг на турнира, Пуерто Рико печели първия гейм срещу Тунис със същия резултат, но по-късно губи срещата с 2:3 гейма.

Следвай ни:

Още от Волейбол

САЩ с лесна победа срещу Колумбия на старта на СП

САЩ с лесна победа срещу Колумбия на старта на СП

  • 13 сеп 2025 | 09:52
  • 1054
  • 0
България стартира срещу Германия на Световното първенство във Филипините

България стартира срещу Германия на Световното първенство във Филипините

  • 13 сеп 2025 | 08:22
  • 11926
  • 14
Световното първенство през погледа на Николай Иванов

Световното първенство през погледа на Николай Иванов

  • 12 сеп 2025 | 16:04
  • 2966
  • 6
Тунис на Камило Плачи с разгром срещу Филипините в откриващия мач на Мондиал 2025

Тунис на Камило Плачи с разгром срещу Филипините в откриващия мач на Мондиал 2025

  • 12 сеп 2025 | 15:53
  • 2381
  • 0
Тунис на Камило Плачи започна с победа над Филипините на Световното

Тунис на Камило Плачи започна с победа над Филипините на Световното

  • 12 сеп 2025 | 15:52
  • 811
  • 0
Христо Велков е новият старши треньор на женския отбор на Дея спорт

Христо Велков е новият старши треньор на женския отбор на Дея спорт

  • 11 сеп 2025 | 18:31
  • 1554
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

  • 13 сеп 2025 | 14:18
  • 28086
  • 33
Джанлоренцо Бленджини: Хубава победа, но това е само първи мач

Джанлоренцо Бленджини: Хубава победа, но това е само първи мач

  • 13 сеп 2025 | 14:47
  • 1642
  • 0
ЦСКА няма накъде да отстъпва, Керкез бие или "гори"

ЦСКА няма накъде да отстъпва, Керкез бие или "гори"

  • 13 сеп 2025 | 08:00
  • 22207
  • 33
Арсенал 1:0 Нотингам, страхотен гол на Субименди

Арсенал 1:0 Нотингам, страхотен гол на Субименди

  • 13 сеп 2025 | 14:30
  • 2253
  • 7
Спартак (Варна) и Арда са целеустремени да подобрят резултатите си

Спартак (Варна) и Арда са целеустремени да подобрят резултатите си

  • 13 сеп 2025 | 07:45
  • 7276
  • 4
Време е за Дерби д'Италия

Време е за Дерби д'Италия

  • 13 сеп 2025 | 07:21
  • 5218
  • 5