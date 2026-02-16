България U17 ще участва на световното първенство в Доха

Националният отбор на България за мъже под 17 години ще вземе участие в предстоящото световно първенство в Доха, Катар, което ще се проведе между 19 и 29 август. След отказ от участие на тимовете на Белгия и Чили, българският отбор получава право да заеме място в шампионата по силата на своя ранкинг. Това дава възможност на отбора да се включи в надпреварата и да натрупа ценен международен опит.

Възможност за развитие и опит

Участието на световно първенство в тази възраст е преди всичко шанс за развитие. Срещите с различни стилове на игра и отбори от други континенти дават перспектива, която трудно може да се придобие само в рамките на вътрешните първенства. Важно е да се подчертае, че това е отбор в процес на израстване. Основната цел на подобно участие е натрупването на опит и изграждането на увереност, а не поставянето на тежки очаквания.

Подготовка с необходимите стъпки

Веднага след потвърждаването на участието Българската федерация по волейбол стартира организацията по подготовката на тима. Подадена е заявка за участие в предстоящата Балканиада за тази възрастова група, където отборът ще изиграе официални срещи, които ще послужат като част от подготовката за световния шампионат.

Предстои сформиране на треньорски щаб

В следващите седмици предстоят разговори за сформиране на треньорски щаб, който да поеме процеса по селекция и подготовка на отбора. Целта е да бъде осигурена спокойна и структурирана среда, в която състезателите да се подготвят пълноценно.