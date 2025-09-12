Рами Киуан ще се боксира за световната титла

Българинът Рами Киуан ще спори за титлата в категория до 75 кг на Световното първенство по бокс в Ливърпул (Англия), след като в полуфиналния бой се наложи с 5:0 съдийски гласа над представителя на домакините Калъм Мейкин.

Киуан, който е европейски шампион от 2024-а година в Белград, доминира през цялото времетраене на срещата и не остави съмнения в по-високата си класа. За 21-годишния Мейкин това беше първо участие на голямо първенство, след като през 2023-а и 2024-а година стана шампион на Великобритания.

В първия рунд българският боксьор не беше особено убедителен, но все пак имаше преднина от 3:2 съдийски гласа. Във втората част обаче съдийско решение на рефера на ринга Мохамед от Египет да отнеме една точка на Мейкин заради официално предупреждение за нечиста игра наклони везните. Киуан спечели частта с 5:0 и влезе в третия период от мача със сериозно предимство. Там също доминира през цялото време, а опитите на Мейкин да намали изоставането си с бой от близка дистанция не му дадоха никакъв резултат.

Така роденият в Костинброд боксьор ще се боксира утре вечер след 22:00 часа за титлата срещу победителя от мача Саидджамшид Джафаров (Азербайджан) – Фазлидин Еркинбоев (Узбекистан).

По-рано днес Радослав Росенов загуби полуфинала в своята категория до 60 кг и остава с бронзов медал, а Семьон Болдирев завърши 5-и в категория до 85 килограма.