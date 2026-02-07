Четирима бойци се провалиха на кантара преди UFC Vegas 113

Проблемите с теглото в UFC продължават с пълна сила.

По време на официалното претегляне в петък за събитието UFC Vegas 113 цели четирима бойци не успяха да покрият лимитите на своите категории. Двама от тях дори надвишиха теглото си с цели пет паунда (около 2.27 кг). "Провинилите се" бойци са Муин Гафуров и Джани Васкес, които показаха по 63.9 кг. за отделните си мачове в категория петел, както и Уан Цун и Едуарда Моура, които трябва да се изправят една срещу друга в събота.

За Гафуров, ветеран с 12-годишна кариера, това е първи провал на кантара в петте му мача за UFC. Преди това той веднъж не успя да влезе в категорията за двубой от веригата LFA през 2022 г., когато надвиши лимита с 0.2 паунда, но впоследствие победи Хербет Соуса с нокаут.

Пропускът на Васкес е по-разбираем, тъй като той прие мача с кратко предизвестие тази седмица, замествайки оттеглилия се заради проблеми с визата Саид Нурмагомедов. Преди да получи повиквателна от UFC, Васкес се е състезавал в категория 57 кг. в последния си двубой, но е имал мачове и в по-тежки категории, достигайки до 70 кг.

Тези провали идват непосредствено след два нашумели инцидента на кантара от първите събития на UFC за 2026 г. Преди UFC 324 на 24 януари, Камерън Смотърман припадна, след като слезе от везната, и двубоят му с Рики Турсиос беше отменен.

На официалното претегляне за UFC 325 седмица по-късно, финалистът от Road to UFC в категория „муха“ Арън Тау беше хванат да мами на кантара. В резултат на това той не само пропусна възможността да спечели договор с UFC, но и впоследствие беше освободен от организацията.

От UFC обявиха, че двубоите на Гафуров и Васкес съответно срещу Якуб Виклач и Джавид Башарат ще се проведат в междинна категория (catchweight). Гафуров и Васкес ще бъдат глобени с 25% от хонорарите си.

Официално е потвърдено също, че Уан и Моура ще се състезават в междинна категория, като нито една от тях няма да понесе финансова санкция.

Все пак имаше и добри новини. Участниците в главния двубой в категория „петел“ – Марио Баутиста (135.5 паунда) и Винисиус Оливейра (136 паунда) – успешно влязоха в категорията си. Теглото на Оливейра беше обект на дискусии преди UFC Vegas 113, след като той разкри, че започва подготвителните си лагери с около 24 килограма над лимита на категорията и е бил с 14 килограма отгоре в началото на бойната седмица. Засега двубоят остава по план.

Винисиус Оливейра сваля над 20 килограма за всеки мач и планира да смени категорията след спечелване на титла