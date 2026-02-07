Водят се преговори за Уордли срещу Дюбоа

Популярни
  7 фев 2026 | 11:26
Екипът на Фабио Уордли е провел разговори относно евентуална защита на световната титла в тежка категория на WBO срещу Даниел Дюбоа. Шампионът Уордли разглежда варианти за първата си защита на пояса, като Дюбоа, който е №4 в ранглистата на WBO, е сред краткия списък с потенциални съперници.

Филип Хъргович и Джилей Джанг са други двама налични претенденти в топ 15 на WBO, но не бяха постигнати договорки за двубой между Уордли и друг британец – Дерек Чисора.

„Фабио искаше да се бие с Олександър Усик, след като победи Джоузеф Паркър, но Усик избра да преследва двубой с Дионтей Уайлдър. Сега, след като този мач пропадна, Фабио иска обединителен двубой с Усик за всички пояси", каза мениджърът на Уордли Майк Офо пред Sky Sports.

Опитвахме се да организираме среща с Чисора или Уайлдър за 4 април, но те се сгушиха един в друг и, както се вижда от пресконференцията, се държат като влюбена двойка. Боксът обаче е труден спорт, така че им пожелавам всичко най-добро занапред.

Що се отнася до Даниел Дюбоа – това определено е мач, който Фабио би приел с огромно желание. Няма нищо по-вълнуващо от изцяло британски сблъсък за световната титла в тежка категория!“

„Водим разговори с Фабио за различни възможности, както и с Даниел“, каза промоутърът Франк Уорън пред Sky Sports.

