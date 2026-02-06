Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. UFC са се опитали да привлекат Рико Верхувен, но той отказал

  • 6 фев 2026 | 18:01
  • 212
  • 0
Бившият шампион на GLORY в тежка категория, Рико Верхувен, е бил цел за договор и потенциален дебют на UFC 324, но в крайна сметка е отхвърлил офертата. Това разкри главният бизнес директор на UFC, Хънтър Кембъл, в четвъртък (05.02) по време на съдебно дело. Кембъл даваше показания пред съдия Ричард Булуеър и адвокатите на ищците по делото срещу UFC, които го разпитваха за разговорите му с изпълнителния директор на UFC, Дейна Уайт, относно привличането на бойци и конкуренцията с други ММА или бойни организации.

Кембъл използва Верхувен като пример, заявявайки, че се е „опитал да го привлече“ преди първото събитие на UFC по Paramount+ през януари. Въпреки усилията му обаче, Кембъл добави, че Верхувен е избрал „да не подписва и да се занимава с бокс“. Ветеранът в тежка категория на UFC, Дерик Люис, преди това беше заявил, че му е бил предложен мач срещу Верхувен, но нидерландската легенда е отказала. Оказва се, че Верхувен може би не е отказал конкретно да се изправи срещу Люис, а по-скоро е отхвърлил изцяло възможността да подпише с UFC.

36-годишният Верхувен е един от най-успешните кикбоксьори на всички времена, но след дълга и знаменита кариера в GLORY, той реши да се откаже от титлата си в тежка категория и да напусне организацията през миналия ноември.

Слуховете за бъдещите му планове се появиха веднага, след като Верхувен преди това беше изразил интерес към бокса – включително възможен двубой срещу бившия шампион на UFC в тежка категория Франсис Нгану – както и потенциално преминаване към ММА, след като през последните няколко години тренираше заедно с настоящия крал в тежка категория на UFC, Том Аспинал.

Рико Верхувен освободи титлата на GLORY в тежка категория след 12 години като шампион
Верхувен има само един ММА мач в кариерата си – победа с нокаут от 2015 г. – но съвместните му тренировки с Аспинал накараха мнозина да се чудят дали обмисля завръщане в спорта, след като напусна GLORY.

