  Бойни спортове
  2. Бойни спортове
  Усик ще организира боксова гала в Киев

Усик ще организира боксова гала в Киев

  • 7 фев 2026 | 13:57
  • 405
  • 1
Усик ще организира боксова гала в Киев

Александър Усик обяви завръщането на неговаа боксова организация. Трикратният абсолютен шампион обяви рестартирането на "Usyk17 Promotion". И го прави с ясна мисия. Усик обяви, че неговата организация планира да проведе голям турнир в Киев тази пролет. Официално съобщение ще последва по-късно, разкривайки мястото, датата, основното събитие и пълната програма.

Целта е ясна: турнирът е фокусиран върху млади, обещаващи боксьори от Украйна и отвъд нея. Според Усик неговият отбор ще направи всичко по силите си, за да помогне на тези талантливи младежи да постигнат целите си.

„Ще помогнем на тези момчета да станат шампиони. Ще направим всичко по силите си.“, казва той. През лятото на 2020 г. Александър Усик основава своята промоционална компания. Целта тогава е била да подкрепя млади спортисти в боксовата им кариера. След това около проекта настана тишина. Сега Usyk17 Promotion се завръща.

Според Усик, със същите хора, същата убеденост и същата любов към спорта.

„Ние сме екип от хора със сходни интереси, които знаят почти всичко за бокса. Самите ние сме били там. Знаем какво е да сложиш ръкавици и да стъпиш на ринга.“, казва той.

UFC са се опитали да привлекат Рико Верхувен, но той отказал

UFC са се опитали да привлекат Рико Верхувен, но той отказал

  • 6 фев 2026 | 18:01
  • 741
  • 0
Константин Стойков преди SENSHI 30: Готов съм да прибера пояса

Константин Стойков преди SENSHI 30: Готов съм да прибера пояса

  • 6 фев 2026 | 17:06
  • 4275
  • 0
Винисиус Оливейра сваля над 20 килограма за всеки мач и планира да смени категорията след спечелване на титла

  • 6 фев 2026 | 16:17
  • 793
  • 0

Винисиус Оливейра сваля над 20 килограма за всеки мач и планира да смени категорията след спечелване на титла

  • 6 фев 2026 | 16:17
  • 793
  • 0
Промяна в последния момент за UFC Fight Night 266

Промяна в последния момент за UFC Fight Night 266

  • 6 фев 2026 | 15:53
  • 437
  • 1
Алфи Дейвис нападна Усман Нурмагомедов: Прочут измамник, който е хващан с допинг

  • 6 фев 2026 | 10:59
  • 714
  • 1

Алфи Дейвис нападна Усман Нурмагомедов: Прочут измамник, който е хващан с допинг

  • 6 фев 2026 | 10:59
  • 714
  • 1
„Шампионът се завърна“: Илия Топурия намекна за завръщане в UFC

„Шампионът се завърна“: Илия Топурия намекна за завръщане в UFC

  • 6 фев 2026 | 10:48
  • 790
  • 0
Локомотив (София) 1:0 Лудогорец, феноменален гол на Делев, греда на Чочев

Локомотив (София) 1:0 Лудогорец, феноменален гол на Делев, греда на Чочев

  • 7 фев 2026 | 15:15
  • 9558
  • 14
Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

  • 7 фев 2026 | 14:28
  • 19486
  • 94
Ман Юнайтед 1:0 Тотнъм, червен картон за "шпорите", Мбемо откри резултата

Ман Юнайтед 1:0 Тотнъм, червен картон за "шпорите", Мбемо откри резултата

  • 7 фев 2026 | 14:29
  • 4943
  • 7
Левски поема пролетния курс към мечтата с домакинство на Враца

Левски поема пролетния курс към мечтата с домакинство на Враца

  • 7 фев 2026 | 08:00
  • 12810
  • 59
Без българи в първия ден на Игрите в Милано - Кортина 2026

Без българи в първия ден на Игрите в Милано - Кортина 2026

  • 7 фев 2026 | 10:15
  • 4705
  • 4
Ако вържеш ръцете на един италианец, той не може да говори

Ако вържеш ръцете на един италианец, той не може да говори

  • 7 фев 2026 | 08:32
  • 9065
  • 2