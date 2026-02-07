Усик ще организира боксова гала в Киев

Александър Усик обяви завръщането на неговаа боксова организация. Трикратният абсолютен шампион обяви рестартирането на "Usyk17 Promotion". И го прави с ясна мисия. Усик обяви, че неговата организация планира да проведе голям турнир в Киев тази пролет. Официално съобщение ще последва по-късно, разкривайки мястото, датата, основното събитие и пълната програма.

Целта е ясна: турнирът е фокусиран върху млади, обещаващи боксьори от Украйна и отвъд нея. Според Усик неговият отбор ще направи всичко по силите си, за да помогне на тези талантливи младежи да постигнат целите си.

„Ще помогнем на тези момчета да станат шампиони. Ще направим всичко по силите си.“, казва той. През лятото на 2020 г. Александър Усик основава своята промоционална компания. Целта тогава е била да подкрепя млади спортисти в боксовата им кариера. След това около проекта настана тишина. Сега Usyk17 Promotion се завръща.

Според Усик, със същите хора, същата убеденост и същата любов към спорта.

„Ние сме екип от хора със сходни интереси, които знаят почти всичко за бокса. Самите ние сме били там. Знаем какво е да сложиш ръкавици и да стъпиш на ринга.“, казва той.

🚨 BREAKING NEWS: Three time Undisputed champion Oleksandr Usyk has announced the official relaunch of his boxing promotion - Usyk17 Promotion. pic.twitter.com/gMvjzO09a7 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 6, 2026