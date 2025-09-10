Популярни
Рами Киуан: Трябва да съм крайно убедителен!

  10 сеп 2025 | 09:39
Рами Киуан: Трябва да съм крайно убедителен!

Рами Киуан (75 кг) е наясно, че трябва да бъде крайно убедителен в днешната битка за медал на световното първенство в Ливърпул (Анг). Той се изправя срещу Алън Пери (Шот). До момента съдиите на шампионата очевидно толерират всички британски боксьори.

“Знам, че трябва да бъда крайно убедителен, защото играем малко или много на негова територия – сподели Рами Киуан за Спортната джунгла. – Мисля, че влязох добре в състезанието с първата победа. Доволен съм и вярвам, че ще играя само по-добре оттук нататък.“

Европейският шампион ще се качи на ринга около 23.00 ч.

Радослав Росенов (60 кг) също ще играе с британец за отличие. Около 22:15 часа 7-кратният европейски шампион за юноши, младежи и мъже до 23 години излиза срещу Уилям Хюит.

„Не съм го гледал, но ще дам всичко. Доволен съм от третата ми победа в турнира. Играх с добри боксьори“, каза русенецът.

Третият наш представител в днешния ден на четвъртфинала е Уилиам Чолов. 22-годишният българин, европейски вицешампион за мъже до 23 години, има много тежка задача пред себе си. В категория до 80 килограма той ще се изправи срещу хърватина Габриел Веочич, европейски шампион за мъже. Двубоят трябва да започне около 17:15 часа.

Гледайте битките пряко по Ring.

