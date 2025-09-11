Популярни
Рами Киуан: Полуфиналът не ме задоволява

  • 11 сеп 2025 | 21:00
  • 218
  • 0
Рами Киуан направи следващата стъпка към утвърждаване на върха в световния бокс. След като покори Европа през миналата година, българинът вече има осигурен медал и от шампионата на планетата в Ливърпул. Той се класира за полуфиналите в категория до 75 килограма и ще си тръгне с минимум бронзово отличие. Нещо, което него самия определено не го успокоява, защото още преди началото на световното първенство той посочи златото като основен приоритет.

И Рами Киуан е на полуфинал
И Рами Киуан е на полуфинал

"Осигуреният медал ми дава успокоението, че няма да се върна с празни ръце. Доволен съм, защото дотук направих добри мачове. Мачът срещу шотландеца мина по план, исках да съм убедителен, за да не давам шансове на странични лица да се намесят. Но определено не смятам да спирам само с този полуфинал. Целта е да стигна възможно най-далеч", сподели от Ливърпул 25-годишният Киуан, който е пети от Олимпийските игри в Париж.

За място на финала в петък Киуан ще се изправи срещу Калъм Мейкин. Британецът, подобно на нашия национал, играе с обратен гард. Той е от младите надежди на Англия в посока Олимпийските игри в Лос Анджелис.

"Очаквам противникът ми да се опита да играе назад и да се надлъгва с мен. Това е игра, в която вярвам, че съм по-добър от него. Важното е да съм спокоен и да не се поддавам на емоциите. Това, че публиката ще го подкрепя, не ме притеснява, дори напротив – ще ме мотивира още повече“, заяви европейският шампион.

